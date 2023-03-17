«Приходилось вызывать ОМОН»: топ-5 неожиданных находок со свалок Екатеринбурга

Среди тонн мусора сортировщики находят самые необычные вещи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Чего только не находят сортировщики мусора, когда разделяют его перед тем, как отправить на переработку. В мусоросортировочный комплекс на окраину Екатеринбурга ежедневно приезжают 100 мусоровозов.

В контейнерах к сортировочному комплексу приезжают живые кошки и черепахи Фото: Алексей БУЛАТОВ

Отходы, собранные из специальных оранжевых сеток и контейнеров для раздельного сбора мусора, взвешивают, выгружают, а затем сортируют. Цветной металл, стекло, макулатура, полиэтилен и пластик отправляются на переработку и получат вторую жизнь. Тем временем, другие отходы захоронят на полигоне.

Среди груд мусора сортировщики нередко могут обнаружить и весьма неожиданные находки. О них «КП-Екатеринбург» рассказала директор регионального оператора ЕМУП «Спецавтобаза» Наталья Зубова.

Мусор сортируют перед тем, как отправить нужные отходы на переработку Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Из необычного попадаются коллекционные ножи, их мы сдаем в металлолом, муляжи взрывных устройств, после которых приходится вызывать ОМОН. Сейчас, я думаю, большой редкостью будет найти старую бутылку из-под Coca-Cola. Нередко в мусоровозах к нам приезжают живые кошки и черепахи. Но самое страшное, что мы регулярно продолжаем находить среди тонн мусора тела младенцев, - рассказывает Наталья Зубова.

Среди тонн мусора встречают и коллекционные ножи и муляжи гранат Фото: Алексей БУЛАТОВ

А вот те отходы, которые отправляются на переработку, выкупают частные компании, которые готовы работать вторичным сырьем. К примеру, компании по производству шин или коммунальных труб.

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