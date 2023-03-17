Когда в Свердловской области и Екатеринбурге пройдут ЕГЭ и ОГЭ и куда звонить по вопросам, связанным с экзаменами

Основной период сдачи ЕГЭ запланирован на конец мая - начало июня.
Фото: Алексей БУЛАТОВ
С марта начинается досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. Уральские школьники готовились с выпускным школьным экзаменами не один месяц, а сейчас они готовы показать все свои знания. Мы расскажем, в какие сроки сдают ЕГЭ и ОГЭ уральские школьники в 2023 году, а также куда можно позвонить на «горячую линию» или на телефон доверия, чтобы рассказать о ситуациях, возникших на экзаменах.
Досрочный период проведения ОГЭ в 2023 году:
21 апреля – математика
24 апреля – русский язык
27 апреля – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература
3 мая – история, биология, физика, география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский).
Резервные дни досрочного периода проведения ОГЭ в 2023 году:
10 мая – математика
11 мая – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература
12 мая – история, биология, физика, география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
15 мая – русский язык
16 мая – по всем учебным предметам.
Основной период проведения ОГЭ в 2023 году:
24 мая – история, физика, биология
30 мая – обществознание, информатика, география, химия
2 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
3 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)
6 июня – русский язык
9 июня – математика
14 июня – литература, физика, информатика, география
17 июня – обществознание, биология, химия.
Дополнительный период проведения основного периода ОГЭ в 2023 году:
4 сентября – математика
7 сентября – русский язык
12 сентября – история, биология, физика, география
15 сентября – обществознание, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский).
Досрочный период проведения ЕГЭ в 2023 году:
20 марта – география, литература
23 марта – русский язык
27 марта – математика
30 марта – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), биология, физика
6 апреля – обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
10 апреля – история, химия.
Резервные дни проведения досрочного периода ЕГЭ в 2023 году:
12 апреля – география, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), история
14 апреля – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), литература, физика, обществознание, биология
17 апреля – русский язык
19 апреля – математика.
Основной период проведения ЕГЭ в 2023 году:
26 мая – география, литература, химия
29 мая – русский язык
1 июня – математика
5 июня – история, физика
8 июня – обществознание
13 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), биология
16 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский («Говорение»)
17 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский («Говорение»)
19 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
20 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).
Резервные дни проведения основного периода ЕГЭ в 2023 году:
22 июня – русский язык
23 июня – география, литература
26 июня – математика
27 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)
28 июня – обществознание, химия
29 июня – история, физика
1 июля – по всем учебным предметам.
Дополнительный период проведения ЕГЭ в 2023 году:
6 сентября – русский язык
12 сентября – математика
19 сентября – русский язык, математика.
Куда позвонить по вопросам сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской области
Телефоны «горячей линии» Федеральной Службы по надзору в сфере образования и науки (РОСОБРНАДЗОРА) по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: +7 (495) 984-89-19.
Телефоны «горячей линии» ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской области:
8 (343) 312-02-23
8 (982) 720-06-76
8 (343) 312-00-04 (добавочные 090, 091, 094)
8 (908) 90-81-365
8 (950) 64-77-093
8 (950) 64-76-112
Телефон доверия по ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.