Когда в Свердловской области и Екатеринбурге пройдут ЕГЭ и ОГЭ и куда звонить по вопросам, связанным с экзаменами

Основной период сдачи ЕГЭ запланирован на конец мая - начало июня. Фото: Алексей БУЛАТОВ

С марта начинается досрочный период сдачи Единого государственного экзамена. Уральские школьники готовились с выпускным школьным экзаменами не один месяц, а сейчас они готовы показать все свои знания. Мы расскажем, в какие сроки сдают ЕГЭ и ОГЭ уральские школьники в 2023 году, а также куда можно позвонить на «горячую линию» или на телефон доверия, чтобы рассказать о ситуациях, возникших на экзаменах.

Даты ОГЭ в 2023 году в Свердловской области

Досрочный период проведения ОГЭ в 2023 году:

21 апреля – математика

24 апреля – русский язык

27 апреля – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература

3 мая – история, биология, физика, география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский).

Резервные дни досрочного периода проведения ОГЭ в 2023 году:

10 мая – математика

11 мая – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), обществознание, химия, литература

12 мая – история, биология, физика, география, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)

15 мая – русский язык

16 мая – по всем учебным предметам.

Основной период проведения ОГЭ в 2023 году:

24 мая – история, физика, биология

30 мая – обществознание, информатика, география, химия

2 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)

3 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский)

6 июня – русский язык

9 июня – математика

14 июня – литература, физика, информатика, география

17 июня – обществознание, биология, химия.

Дополнительный период проведения основного периода ОГЭ в 2023 году:

4 сентября – математика

7 сентября – русский язык

12 сентября – история, биология, физика, география

15 сентября – обществознание, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), литература, иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский).

Даты ЕГЭ в 2023 году в Свердловской области

Досрочный период проведения ЕГЭ в 2023 году:

20 марта – география, литература

23 марта – русский язык

27 марта – математика

30 марта – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), биология, физика

6 апреля – обществознание, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

10 апреля – история, химия.

Резервные дни проведения досрочного периода ЕГЭ в 2023 году:

12 апреля – география, химия, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ), история

14 апреля – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), литература, физика, обществознание, биология

17 апреля – русский язык

19 апреля – математика.

Основной период проведения ЕГЭ в 2023 году:

26 мая – география, литература, химия

29 мая – русский язык

1 июня – математика

5 июня – история, физика

8 июня – обществознание

13 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), биология

16 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский («Говорение»)

17 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский («Говорение»)

19 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

20 июня – информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ).

Резервные дни проведения основного периода ЕГЭ в 2023 году:

22 июня – русский язык

23 июня – география, литература

26 июня – математика

27 июня – иностранные языки (английский, французский, немецкий, испанский, китайский), биология, информатика и информационно-коммуникационные технологии (ИКТ)

28 июня – обществознание, химия

29 июня – история, физика

1 июля – по всем учебным предметам.

Дополнительный период проведения ЕГЭ в 2023 году:

6 сентября – русский язык

12 сентября – математика

19 сентября – русский язык, математика.

Куда позвонить по вопросам сдачи ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской области

Телефоны «горячей линии» Федеральной Службы по надзору в сфере образования и науки (РОСОБРНАДЗОРА) по вопросам подготовки и проведения ЕГЭ: +7 (495) 984-89-19.

Телефоны «горячей линии» ЕГЭ и ОГЭ в Свердловской области:

8 (343) 312-02-23

8 (982) 720-06-76

8 (343) 312-00-04 (добавочные 090, 091, 094)

8 (908) 90-81-365

8 (950) 64-77-093

8 (950) 64-76-112

Телефон доверия по ЕГЭ: +7 (495) 104-68-38.