К 300-летию города в Академическом хотят закончить первый этап трамвайной линии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители Академического все ближе к тому, чтобы начать ездить в центр города на трамвае. Сегодня глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил проекты планировки и межевания территории под второй этап строительства трамвайной линии. Она пройдет по проспекту Академика Сахарова – улице Хрустальногорской – улице Евгения Савкова. Также под трамваи будет построено депо.

- Протяженность участка от проспекта Академика Сахарова до перспективного трамвайного депо составит 4,2 километра, - сообщают в пресс-службе администрации Екатеринбурга. – Трамвайное кольцо с конечным остановочным пунктом будет построено севернее электроподстанции «Рябина».

В мэрии уточняют, что депо разместится на площади в девять гектаров. А вдоль трамвайных путей будут обустроены велодорожки шириной в три метра. По оценкам специалистов мэрии, трамвайная линия в Академическом районе даст импульс для дальнейшего строительства жилого района.

Первый этап трамвайной линии строится по улицам Вильгельма де Геннина и Серафимы Дерябиной. Он пройдет до кольца на улице Волгоградской рядом с больницей №40. Запустить движение на этой линии в мэрии планируют к 300-летию Екатеринбурга.

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