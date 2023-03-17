Что есть, чтобы избежать весеннего авитаминоза

Нутрициологи советуют обращать внимание в первую очередь на продукты, которые являются традиционными для Урала, и хорошо растут на землях региона. Фото: Алексей БУЛАТОВ

По весне многие чувствуют слабость, усталость, сталкиваются с обострением хронических заболеваний, а дети чаще простывают. Но в Свердловской области этому никто не удивляется – зимы на Урале суровые, солнца мало, сезонных фруктов нет. Профессиональный нутрициолог Ирина Халикова рассказала «КП-Екатеринбург», каким должно быть питание уральцев весной, чтобы избежать проблем со здоровьем.

Весенний авитаминоз – это миф?

В советское время все врачи говорили о весеннем авитаминозе. Основная причина – нехватка свежих ягод и фруктов в это время года. Однако сейчас в любом гипермаркете есть и киви, и эквадорские бананы, и кубанские яблоки, и ананасы, и авокадо. Любые фрукты и любые ягоды с любого уголка Земли – явный источник витаминов и минералов. Значит ли это, что теперь весенний авитаминоз – это миф?

– Да, весенний авитаминоз – это миф, – рассказывает нутрициолог из Екатеринбурга Ирина Халикова. – Миф по той причине, что продукты стали не такие качественные, чем 50 лет назад. Витаминов и минералов стало меньше, обработанных продуктов – больше, а потому авитаминоз теперь встречается и весной, и зимой, и осенью, и летом. Из весеннего явления он перешел в круглогодичное. И по результатам анализов пациентов мы видим, что многие ходят с авитаминозом годами.

Люди не употребляют нужные и полезные продукты, не выстраивают полноценный рацион, не следят за болезнями ЖКХ. А в результате испытывают постоянный дефицит витаминов и минералов. Специалисты по питанию отмечают, что уральцам в 90 процентах случаев чаще всего не хватает витаминов D, витаминов группы B, железа, йода.

– У человека может быть из-за генетических особенностей низкое усвоение витамина D, тогда ему нужно постоянно употреблять в определенных дозировках витамин D. Все это нужно проверять: хотя бы раз в год сдавать анализы, чтобы понять, чего и почему не хватает, – отмечает Ирина Халикова.

Что есть при весеннем авитаминозе?

Питание при весеннем авитаминозе поможет вам победить проблему. Специалист подчеркивает, что в первую очередь важнее всего выстроить полноценный рацион, чтобы в нем обязательно присутствовали белки, жиры и углеводы в достаточном количестве.

Среди овощей весной надо обратить внимание на сезонные для Урала овощи: картофель в небольшом количестве, морковь, свекла, капуста, репа.

Важно добавлять зелень. Выбирать самую свежую. Обязательно ее вымачивать, чтобы очистить от грязи, бактерий и микроорганизмов. Достаточно подержать зелень в холодной фильтрованной воде с добавлением 1 чайной ложки соды или лимонного сока 30 минут.

Нужно добавлять жиры: оливковое или кокосовое масло, орехи, жирные виды сыра, сливочное масло тем, у кого нет непереносимости лактозы.

Важно добавлять белок: мясо и рыбу, но те, что меньше содержат тяжелых металлов. Ирина Халикова советует выбирать местную рыбу, но не промышленного откорма, а естественного. Из рыбы хорошо себя зарекомендовали скумбрия, так как в ней меньше всего тяжелых металлов, морской окунь, зубатка, палтус.

Нелишним будет добавить крупы. Их также нужно хорошо промывать и замачивать в чистой холодной воде перед приготовлением.