«Мой телефон стоит почти 10 тысяч»: женщина из Екатеринбурга заперла горожан в отделении почты из-за кражи телефона

Женщина просила вывернуть содержимое карманов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщина заблокировала выход из почтового отделения всем посетителям. Она была уверена, что кто-то из них украл у нее телефон стоимостью почти 10 тысяч рублей.

Инцидент произошел в отделении Почти России на улице Бебеля. Женщина перекрыла входную день, требуя, чтобы каждый посетитель показал содержимое карманов.

- Телефон находится здесь. Я была здесь, заняла очередь как положено, телефон пропал. Я не буду открывать дверь, мой телефон стоит почти 10 тысяч рублей, - говорила женщина на видео, которое предоставили порталу «Е1».

Потерпевшая требовала показать всех присутствующих сумки и карманы, но делать этого никто не стал. Люди, находившиеся в этот момент в отделении ее поступка не оценили. Пока потерявшая смартфон пыталась допроситься помощи у охраны, посетители отделения называли ее неадекватной. Женщина агрессивно перекрывала выход всем, в том числе и пенсионерам.

В полиции происшествие уже прокомментировали. Сейчас по случаю инцидента провидится проверка.

- Сообщение об инциденте поступило в отдел полиции №11. На место происшествия выезжал наряд вневедомственной охраны. Сотрудники территориального ОВД проверят информацию о хищении телефона у женщины. По результатам разбирательства будет принято обоснованное решение, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе ГУ МВД России по Свердловской области.