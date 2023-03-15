Ребенка протащило лицом по снегу на 32 метра Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Госавтоинспекция составила протокол в отношении 34-летнего водителя-стажера трамвая Сергею Ф. 3 февраля он работал на маршруте № 23, но на конечной остановке Машиностроителей не заметил инвалидную коляску с 9-летним мальчиком. Водитель закрыл двери, тем самым зажав ребенка, а после протащил его на 32 метра.

- Мы были в последнем вагоне, - рассказывала «КП-Екатеринбург» мама мальчика. - Я выходила, спускала санки-коляску. Игнат был пристегнут. Я уже была на земле, а санки наполовину были на улице. Дверь закрылась, и его зажало возле ног. Было страшно за ребенка, - рассказала Виктория Лузина. - Водитель поехал. Я кричала, бежала, держалась за санки. Понимала, что и отпустить и вырвать их не могла. Он на повороте уже только остановился. Санки развернуло в бок, а сын лицом проехал по снегу.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Инспектор ГИБДД составил на Сергея протокол по статье 12.23 КоАП, предусматривающий штраф на 500 рублей. По словам юриста Юлии Липинской, силовые ведомства отказались возбуждать уголовное дело.

- Считаю, что мальчика не проверили должным образом на возможные травмы. Возможно, следует обратиться к председателю СК России Александру Бастрыкину, - пояснила Юлия Липинская.

На момент публикации получить комментарий в ГИБДД Екатеринбурга не удалось. Ранее сообщалось, что инцидент произошел на второй неделе стажировки водителя.