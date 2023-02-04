В Екатеринбурге в дверях трамвая зажало коляску с ребенком

Водитель трамвая протащил зажатую коляску 32 метра Фото: ГИБДД Екатеринбурга

В Екатеринбурге водитель трамвая на конечной остановке Машиностроителей закрыл двери, не убедившись, что все пассажиры вышли. Дверь зажала коляску с ребенком. Инцидент произошел днем, 3 февраля. Мальчик получил травму лица.

- Водитель - стажер управляя «Трамваем Т-3» маршрута № 23 под контролем инструктора - водителя с 22 летним стажем с категорией «Tm» закрыл двери второго вагона третьей двери, зажав детскую коляску, с несовершеннолетним ребенком и начал движение, протащив зажатую коляску 32 метра, - рассказали в ГИБДД Екатеринбурга.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

Мама мальчика рассказала сотрудникам полиции, что она с девятилетним сыном возвращалась из медицинского центра «Берег надежды». Дверь, по ее словам, закрылась, когда она выносила коляску с ребенком. Мальчик выпал из нее на землю.

Водитель объяснил сотрудникам ГИБДД, что посмотрел, что пассажиры вышли в правое боковое зеркало, а ребенка не заметил. Остановился он, только когда услышал крик женщины. По данным Госавтоинспекторов, 33-летний мужчина проходил стажировку 14 дней, его общий стаж управления транспортными средствами составляет девять лет.

- Обстоятельства происшествия будут установлены в ходе начавшегося дознания, - добавили в ГИБДД Екатеринбурга.

На месте ДТП сотрудники ГИБДД провели замеры, составили процессуальные документы и опросили участников происшествия.