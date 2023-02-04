В Екатеринбурге мама мальчика с ДЦП, которого зажало дверями трамвая, просит наказать водителя

Мальчик после случившегося был сильно напуган Фото: предоставлено Викторией Лузиной

В Екатеринбурге 3 февраля водитель-стажер трамвая не увидел на конечной остановке выходящих последними пассажиров и зажал дверями санку-коляску, в которой сидел девятилетний ребенок с ДЦП.

«КП-Екатеринбург» поговорила с мамой мальчика, которая вывозила в этот момент коляску с сыном из общественного транспорта. Они возвращались с ребенком с реабилитации из медицинского центра.

- Мы были в последнем вагоне. Я последняя выходила, спускала санки-коляску. Игнат был пристегнут. Я уже была на земле, а санки наполовину были на улице. Дверь закрылась, и его зажало возле ног. Было страшно за ребенка, - рассказала Виктория Лузина. - Водитель поехал. Я кричала, бежала, держалась за санки. Понимала, что и отпустить и вырвать их не могла. Он на повороте уже только остановился. Санки развернуло в бок. Ребенок лицом проехал по снегу.

Ранее в ГИБДД сообщили, что водитель остановился, протащив зажатую коляску 32 метра. Женщина считает, что стажер не заметил ее с ребенком потому, что водитель мог закрыть плечом боковое зеркало.

Фото: ГИБДД Екатеринбурга

После остановки, по словам мамы, водитель и стажер вышли из трамвая и вызвали скорую. Викторию с сыном проводили в диспетчерскую, где они стали ждать медиков и сотрудников ГИБДД.

Перед Викторией извинились и попросили написать, что она не имеет претензий. Но она не стала этого делать до осмотра врача, потому, что боялась, что дверями могло повредить спицы в ногах мальчика. Кроме того, у Игната были ссадины на лице.

- Ребенок особый, зажало ноги. Мало ли спицы повредили - ребенок прооперирован. Он напугался. Сказал мне: «Я уже хочу проститься с тобой», - поделилась Виктория Лузина.

Медики доставили маму с ребенком в девятую детскую больницу. Ему сделали рентген, убедились, что с ногами все в порядке и отпустили домой.

- Водителя хотелось бы наказать и чтобы администрация подумала. Может быть закупит город трамваи низкополые и водители будут по внимательнее. Мамам с не инвалидами-колясочниками на третью ступеньку также тяжело подниматься, - рассказала Виктория Лузина.

Напомним, мужчина-стажер объяснил сотрудникам ГИБДД, что посмотрел, что пассажиры вышли в правое боковое зеркало, а ребенка в санках-коляске не заметил. Остановился он, только когда услышал крик женщины. По данным Госавтоинспекторов, 33-летний мужчина проходил стажировку 14 дней, его общий стаж управления транспортными средствами составляет девять лет.

В ГИБДД отметили, что обстоятельства происшествия будут установлены в ходе начавшегося дознания.