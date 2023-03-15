Стартап окупился за неделю: парень из Первоуральска заработал полмиллиона на неоновых вывесках

Развить бизнес Ивану помогла его девушка Оля. Фото: из архива героя публикации

В Первоуральске 22-летний заводчанин заработал полмиллиона рублей, освоив новую профессию. Ивану Нафикову 22 года. С восемнадцати лет парень трудится на заводе укладчиком-упаковщиком, но полтора года назад он начал заниматься изготовлением неоновых вывесок для баров и других заведений. Иван смог раскрутить свой бизнес с нуля, и его стартап окупился через неделю. Как ему это удалось, уралец рассказал «КП-Екатеринбург».

Заводчанин вложил в свой стартам 15 тысяч рублей. Фото: из архива героя публикации

ЗАХОТЕЛОСЬ ПЕРЕМЕН

Ивана устраивает основная работа на Новотрубном заводе. Она приносит ему стабильный доход в 60-70 тысяч рублей. Но душа Вани требует реализации в творчестве. Два года назад он занимался фотосессиями в стиле «ню», а когда встретил будущую супругу Ольгу, отказался от такой подработки и вместе с ней решил освоить дополнительный доход в другой сфере.

- Полтора года назад я случайно наткнулся на ролик в интернете, как простые парни в гараже делают неоновую вывеску для какого-то бара. Подумал, что это очень перспективный бизнес, и тоже решил попробовать, - рассказывает Ваня.

Ваня делает вывески на специальном станке. Фото: из архива героя публикации

В стартап молодой человек вложил 15 тысяч рублей.

- Мы оборудовали место в моей квартире. Я закупил провода, паяльник и подложки из акрилового стекла, на которые будут крепиться неоновые конструкции. Оля поддержала мою идею и на первом этапе рисовала эскизы для клиентов. Я по этим эскизам вырезал в стекле отверстия и вставлял в них гибкий неон. Саму же надпись можно включить через розетку от блока питания, - рассказывает первоуралец.

Первое время Оля помогала Ване в реализации задумки. Фото: из архива героя публикации

ЗАРАБОТАЛ 30 ТЫСЯЧ ЗА НЕДЕЛЮ

Стартап Ивана окупился уже через неделю - молодому человеку удалось заработать 30 тысяч рублей. Первых клиентов Ваня нашел в социальных сетях, где у парня, благодаря работе фотографа, было около двух тысяч подписчиков. За полтора года парень смог заработать на хобби полмиллиона рублей.

Сейчас молодой человек планирует и дальше развивать свой бизнес. В ноябре 2022 года Ваня узнал, что его друзья арендуют в Первоуральске швейную фабрику, вступил в долю и оборудовал там студию.

- Я нашел человека, у которого есть фрезерный станок. Теперь на нем через программу вырезается рисунок, получаются пазы, куда мы и вставляем гибкий неон, - рассказывает молодой человек.

На изготовление вывесок и их доставку уходит около трех-четырех рабочих дней. С трудностями создания неоновых вывесок парень не сталкивался.

У Вани заказывают вывески не только по всей России, но и за ее пределами. Фото: из архива героя публикации

- Проблемы бывают только с транспортировкой. Я столкнулся только с тем, что меня подводили транспортные компании. Возможно, они неаккуратно везли вывески, или же ставили на них что-то. Товар приезжал сломанным. В таком случае я возвращаю деньги, либо переделываю заказ, - рассказывает парень.

У Вани заказывают вывески не только по всей России, но и за ее пределами. Совсем недавно он отправил заказ в Эстонию.

- В рекламу я нисколько не вкладываю, раскручиваюсь за счет сарафанного радио, а также периодически провожу конкурсы и разыгрываю сертификаты на вывески, - говорит Иван Нафиков.

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