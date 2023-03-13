Школьницы из Первоуральска создали пленку для продуктов, которая быстро разлагается в почве

Биоразлагаемый образец создавали почти месяц. Фото: предоставила Елизавета Сдвижкова

Еще один шаг к отказу от пластика сделали школьницы из Первоуральска. Они придумали и создали особую эко-пленку, которая разлагается в почве всего за неделю. При этом азотсодержащие компоненты, которые находятся в ней, подпитывают почву и растения. Теперь упаковка для продуктов превратится из опасных отходов в удобрение.

Юные гении Елизавета Сдвижкова и Мария Воропаева сейчас учатся в 11 классе. В конце прошлого года выпускницы приняли участие в научном проекте и стали изучать теорию по материалу на замену пластику. В январе они приступили к созданию образца в образовательном центре «Сириус» в Сочи.

- На создание лабораторного прототипа, его исследование ушло около трех недель. Одно из ключевых свойств материала – он функционирует как обычная полиэтиленовая пленка. Только вреда окружающей среде не наносит, потому что биоразлагаемая пленка создана на основе хитозана, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Елизавета Сдвижкова.

Пленка сделана на основе хитозана. Фото: предоставила Елизавета Сдвижкова

В составе команды было пять юных ученых, которые с утра до вечера проводили эксперименты с чудо-пленкой. И результаты этой работы были действительно впечатляющими. Здесь в условиях субтропического климата пленка показала себя во всей красе.

- В ее основе заложены антимикробные свойства, которые продлевают жизнь продуктам в холодильнике. Самый важный критерий пленки – разлагаемость. Он полностью подтвердился на практике. Спустя шесть дней от того образца, который был в земле – не осталось и следа. При разложении продукт распадается на воздух, углекислый газ, а также азотсодержащие вещества. Они будут питательны для растений и почвы, - продолжает школьница.

Елизавета хочет связать будущее с медициной или биологией. Фото: предоставила Елизавета Сдвижкова

Один из лучших образцов пленки выдерживает до полутора килограммов веса. Но школьницы уверенны, что это – не предел.

- В будущем проведем опыты в аккредитованной лаборатории на улучшение показателей плёнки, а также испытаний по ГОСТу. Упаковка будет прозрачнее, но так же её можно будет покрасить в любой цвет. Затем мы будем выпускать промышленные образцы пленки на заводах по производству пищевых упаковок. Продвигать её на основной рынок, чтобы заменить обычный полиэтилен, - рассказала «КП-Екатеринбург» Мария Воропаева.

Эко-упаковка растворяется и удобряет почву. Фото: предоставила Елизавета Сдвижкова

В дальнейшем образцы материала пройдут усовершенствование на базе Уральского федерального университета. Но свои разработки бросать школьницы не намерены. Свою будущую профессию Елизавета Сдвижкова хочет связать с медициной или биологией. Поэтому, помимо ноу-хау разработок школьница также готовится к экзаменам.