На снимке - один из военнослужащих из Центрального военного округа, чинивший и эвакуировавший технику на поле боя Фото: Минобороны России

Награды героям не всегда вручаются в теплых залах со сценой и местами для зрителей. Как и в годы Великой Отечественной, их порой приходится вручать практически в полевых условиях. Так, например, на днях прошло награждение военнослужащих ремонтно-эвакуационного подразделения Центрального военного округа (ЦВО), кадры которого опубликовало Минобороны России.

В окружении деревьев в торжественной обстановке мужчины, проявившие себя в зоне специальной военной операции, получили государственные награды. Руководство ЦВО вручило их и тем, кто был призван по частичной мобилизации, и штатным специалистам Минобороны. Спецоперация продолжается, поэтому лица тех, кто проявил мужество и героизм пока скрыты. Но, не называя имен, они готовы рассказать о том, как проявили себя.

- В ходе проведения специальной военной операции я выполнял эвакуацию техники с поля боя, находясь под обстрелом, - рассказал один из военнослужащих на записи. – Вывозил ее, чтобы она не досталась противнику, дабы он не смог использовать ее против нас.

Специалистов ремонтно-эвакуационного подразделения ЦВО наградили медалями Жукова и «За отвагу» Фото: Минобороны России

О своих впечатлениях от участия в боевых действиях молодой человек говорит сдержанно. Признает лишь, что в первый раз казалось, будто все не по-настоящему. Но потом привык и стал относиться к происходящему проще.

- Сначала, когда слышишь прилет, и все рядом с тобой взрывается, адреналина много. Но когда ты выполнял это неоднократно, то относишься к этому уже проще, - объясняет военнослужащий. – Когда слышишь выходы, уже знаешь, будет взрыв рядом или нет. Если мы слышим выходы, мы сразу занимаем позиции в окопах. А после обстрела дальше продолжаем работу. Потому что техника нужна в бою. Она необходима для поддержки мотострелковых подразделений.

Награждение проходило в зоне специальной военной операции Фото: Минобороны России

Ситуации бывали разные, отмечает военнослужащий. Приходилось и прямо под обстрелом чинить технику.

- Бывает, на месте все решаем и эвакуируем технику уже своим ходом, - отмечает военнослужащий. – Бывает, вытягиваем ее на специальном транспортном средстве. Неоднократно бывало, что мы устраняли неполадку на месте и уезжали спокойно с поля боя. Не напрасно мы рисковали своей жизнью, выполняли свою работу. Наша работа оценена.

Специалистов ремонтно-эвакуационного подразделения ЦВО наградили медалями Жукова и «За отвагу». Также им вручили ведомственные награды: медали «За боевые отличия» и «За воинскую доблесть» 2 степени.