В 2019 году Денис Сабуров расстрелял семью старшего брата из-за квартиры матери Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге вынесли приговор 39-летнему тюменцу Денису Сабурову. Весной 2021 года он был приговорен к пожизненному сроку в тюрьме за убийство старшего брата Олега, а также его жены и 19-летней дочери. Поводом для жестокой расправы в Туринской Слободе стала обида из-за наследства матери в виде квартиры. Ее женщина завещала старшему из сыновей. Олег Сабуров и его супруга Анна скончалась на месте, а их дочка Александра умерла через месяц в больнице. У девушки осталась маленькая дочь, которую теперь воспитывает тетя.

Однако отправляться в колонию особого режима Сабурову до сих пор не удалось. 9 августа 2021-го он задушил сокамерника в СИЗО № 1 на улице Репина.

ЗАВЕЛИ В АЖУРЕ ИЗ НАРУЧНИКОВ

Сабурова доставили в суд в качестве особо опасного преступника. Суду даже пришлось сделать запрос в службу судебных приставов для присутствия усиленного конвоя.

Убийца прислал в ажуре из наручников, которые чаще можно увидеть в голливудских фильмах, чем в российских судах. А для большей безопасности в зале заседаний находилась служебная овчарка. Спустя почти два года узнать его оказалось достаточно тяжело. Сабуров сильно похудел, а на его шее можно было заметить обработанную зелёнкой рану. И если ранее он крайне негативно реагировал на присутствие в зале прессы, то теперь словно не замечал, как его снимают.

Так Сабуров выглядел весной 2021 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из материалов дела стало понятно, что даже после приговора Свердловского областного суда, назначившего Сабурову пожизненный срок, он оставался в камере для арестантов, проходящих лечение или с отклонениями психики. Вместе с ним проживали еще трое – его жертвой стал мужчина, задержанный в Первоуральске по обвинению в развратных действиях. Но в ходе расследования того признали невменяемым.

- В период до до 05:10 утра Сабуров, находясь в камере СИЗО № 1 в целях причинения смерти Иванову (фамилия убитого изменена – прим.ред). После чего подошел к изголовью кровати Иванова и сел рядом. Затем умышлено стал стягивать концы веревки. Потом встал и стал ногой давить на один из концов веревки массой своего тела, тем самым лишив Иванова возможности дышать. Смерть последнего произошла в результате асфиксии, повлекшей поражение жизненно важных органов, - заявил государственный обвинитель.

Сабуров свою вину признал и раскаялся, однако на часть вопросов отвечал, лишь пожимая плечами. А когда судья предложила ему принести извинения под протокол (родственники убитого не приехали в суд, так как живут на другом конце страны – прим.ред), то заявил, что не знает, как это сделать.

ВМЕСТО ОПРАВДАНИЯ – ПОЖИЗНЕННОЕ

Адвокат Елена Балеевских просила суд направить Сабурова на третью экспертизу, чтобы «поставить точку» в вопросе о его состоянии. А также допросить его лечащего врача из СИЗО, но получила отказ. В показаниях Сабурова говорилось, что он убил сокамерника из-за того, что от него был плохой запах. Кроме этого тот «портил воздух».

- Сделал веревку за вечер, - пояснил Сабуров. - Никто не обращал внимания. Делать веревку научился в тюрьме. Мне никто не помогал. Задумал убийство за несколько дней до этого. Причина – неприятный запах.

Из-за Сабурова на суде присутствовал пристав со служебной собакой Фото: Олег ГАЛИМОВ

В ходе судебных прений защитник попросил прекратить уголовное дело и оправдать тюменца, вновь сославшись на то, что вменяемость Сабурова остается под вопросом. Помощник прокурора попросил назначить душегубу 10 лет лишения свободы.

Суд приговорил Дениса Сабурова к 9 годам и 6 месяцам лишения свободы. И по совокупности приговоров к пожизненному лишению свободы в тюрьме. Приговор не вступил в законную силу.

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