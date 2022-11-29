Безопасность и позитивное настроение: администрация Екатеринбурга осветит Сибирский тракт

Сегодня система уличного освещения Екатеринбурга включает в себя около 40 тысяч светоточек Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Развитие отдаленных территорий Екатеринбурга и, соответственно, их благоустройство, к которому относится и организация уличного освещения, - это одно из направлений нашей работы, - подчеркнул глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Вопрос освещения отдаленных территорий находится на особом контроле главы уральской столицы. Строительство системы уличного освещения ведется в плановом режиме по муниципальной программе «Улучшение благоустройства территории муниципального образования город Екатеринбург».

Жители города периодически обращаются к градоначальнику во время проводимых им традиционных приемов граждан с просьбами об организации уличного освещения в различных районах уральской столицы.

В прошлом году энергетики протянули осветительную сеть на 20 километров вдоль улиц и дорог и установили 669 светильников в поселках Мичуринский, Сысерть, Сулимовский торфяник, Шабровский и Широкая Речка в Чкаловском районе.

В этом году работы по поэтапному подключению освещения в отдаленных территориях Екатеринбурга увеличились по сравнению с прошлым годом: планируется ввести в эксплуатацию более 50 километров электросетей. До конца года завершатся работы на 51-м километре улиц и дорог, где энергетики уже смонтировали около 1 700 светильников: в Горном Щите, Истоке, Шабровском, Верх-Исетском лесничестве, на Сибирском тракте от железнодорожного переезда до 8-го километра.

- Нет никаких сомнений, что до конца года эта работа будет выполнена, - выразила уверенность председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова. - Предварительно до 2025 года планируем обустроить еще 62 километра электросетей и в других отдаленных территориях.

Работы продолжатся и в следующем году. В 2023 году администрация уральской столицы планирует завершить установку уличного освещения в Горном Щите. А уже сейчас ведется проектирование сетей освещения в микрорайоне Кольцово.

Сегодня система уличного освещения Екатеринбурга включает в себя 20 тысяч опор, около 40 тысяч светоточек с различными видами ламп, в том числе - энергосберегающих светодиодных.

- Мы понимаем, что освещение улиц создает для жителей не только комфорт и безопасность, но и позитивное настроение, - отметил глава города Алексей Орлов.