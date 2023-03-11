«Умные» и экологичные жилые кварталы в Екатеринбурге построит федеральный девелопер «Железно»

Фото предоставлено пресс-службой компании «Железно»

Проекты компании воплощены в Кирове, Ульяновске, Ижевске. Теперь на географической карте компании добавится Пермь и столица Среднего Урала – Екатеринбург.

За 12 лет своей деятельности компания-застройщик накопила богатый опыт в реализации масштабных проектов, в том числе, связанных с региональными программами комплексного развития территорий (КРТ).

Предназначение “Железно” звучит так: мы с любовью и уважением к человеку строим города будущего, меняя мир и жизнь людей к лучшему.

Благодаря этой философии, разработчики компании объединяют в своих проектах строительства и благоустройства научный подход и современные технологические решения.

Такой подход к комплексному освоению территорий девелопера «Железно» лично одобрил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на Всероссийском форуме «Среда для жизни» - 2022.

Дивный сад, г.Ульяновск. Фото предоставлено пресс-службой компании «Железно»

Жилые районы «Железно» построены и благоустроены так, чтобы каждый житель ощущал психологический комфорт. В домах и дворах – много воздуха, неба и солнца, которые не заслоняют высотки. Это принципиальный замысел девелопера о комфорте – и это железно!

В таких домах проживает не более 250 жителей. Это небольшие среднеэтажные дома, в которых создается атмосфера добрососедства, соседи знают друг друга в лицо, а их дети дружно гуляют на детских площадках. К слову, игровые площадки спроектированы для детей разных возрастов.

Каждый проект «Железно» уникален, имеет индивидуальное архитектурное решение, учитывает особенности земельного участка и социальной инфраструктуры. Но все их объединяет общая «концепция 15–минутного города». Так, жители района имеют в пешей доступности все необходимые соцобъекты: детсады, школы, больницы, парки, спортплощадки и другое.

Инновации от компании «Железно» – это еще и «умная среда». Здесь жители пользуются мобильным многофункциональным сервисом «Мажордом», благодаря которому могут оперативно взаимодействовать с управляющей компанией, автоматически получать данные со счетчиков воды и электричества, оплачивать коммунальные услуги.

ZNAK, г. Киров. Фото предоставлено пресс-службой компании «Железно»

Так, например, дом премиум-класса «Булычев» стал первым в России многоквартирным умным домом высшего класса «А» по методологии ЕРЗ.рф. Здесь с телефона можно управлять не только отдельными функциями многоквартирного дома, но и своей квартиры.

Девелопер «Железно» уже реализовал девять проектов, еще семь находятся на стадии строительства.

Впереди - новые масштабные стройки. Площадь новых территорий под застройку составляет более 1 500 000 кв.м. В 2023 году «Железно» приходит в Екатеринбург, чтобы воплотить в реальность проект в районе Широкой речки с применением лучших мировых и научных практик.

Качественный уровень проектов «Железно» отмечают не только жители, но и эксперты.

Об этом говорят и победы в строительной отрасли.

Так, в арсенале наград компании «Железно» – девять престижных отраслевых премий URBAN AWARDS; золотой знак «Надежный застройщик России 2022».

Девелопер «Железно» входит в ТОП-5 престижного всероссийского рейтинга Единого ресурса застройщиков – «по потребительским качествам жилья».

ZNAK, г. Ижевск. Фото предоставлено пресс-службой компании «Железно»

На Российской строительной неделе-2023 пять жилых комплексов «Железно» получили «золото». В их числе – «ZNAK Город Будущего» в Ижевске победил в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, многоэтажные дома». Клубный жилой комплекс «Дивный сад» в Ульяновске получил «золото» в номинации «Лучший жилой комплекс-новостройка в Российской Федерации, среднеэтажные дома».