Прогноз погоды в Екатеринбурге и Свердловской области с 13 по 17 марта 2023 года

Из-за быстрого потепления в Свердловской области резко начнет таять снег. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область вновь вернулась теплая погода. Правда, 14 марта в регион придут сильные снегопады, но затем оттепель вновь задержится в Свердловской области.

- Наиболее высокие дневные температуры 13 марта ожидаются к северу и к западу от Екатеринбурга, примерно по линии Серов - Нижний Тагил – Ревда, - сообщает уральские метеоролог Алексей Пулин.

13 марта в Свердловской области будет от +4 до +9 градусов по Цельсию, южный ветер. В Екатеринбурге воздух прогреется до +8, юго-восточный ветер с порывами до 14 метров в секунду.

Затем тепло начнет вытеснять холодный фронт. Вечером 13 марта с востока Свердловской области на регион начнут надвигаться дожди. К утру 14 марта они охватят уже всю территорию Среднего Урала, ночью они сменятся на снег. Основные снегопады синоптики ждут на востоке региона ранним утром 14 марта.

Погода в Екатеринбурге 14 марта 2023 году будет соответствовать прогнозам синоптиков: ночью - -1, днем 0 градусов.

- К вечеру 14 марта погоду на Среднем Урале будет определять гребень антициклона, который сейчас смещается с юга зарубежной Европы в сторону Нижнего Поволжья. Ночь на среду станет наиболее холодной на предстоящей неделе, но даже при этом ночная температура останется в пределах от -5 до -10 градусов, - сообщает Алексей Пулин.

15 марта в Екатеринбурге будет -6 градусов ночью, +3 градуса днем. В конце рабочей недели вновь будет тепло: из-за высотно-теплого антициклона при небольшой облачности воздух может прогреться по региону до отметок выше +10 градусов по Цельсию.

16 марта в Екатеринбурге ночью будет +1, днем +8 градусов, 17 марта в Екатеринбурге ночью 0 градусов, днем до +3 градусов по Цельсию.