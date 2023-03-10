Как и где в 2023 году будут отмечать Пасху в Екатеринбурге и Свердловской области

В честь Пасхи проходят ночные и утренние праздничные службы. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Православные христиане в 2023 году отмечают Пасху 16 апреля. Праздник считается главным для Церкви и все верующие с особым вниманием встречают этот день. По всей стране проходят праздничные мероприятия, и Свердловская область – не исключение.

Пасха-2023 в Екатеринбурге и Свердловской области: афиша мероприятий

Пасхальные службы

Пасха – это день, когда Иисус Христов воскрес из мертвых, победил смерть. На этом строится все учение православного христианства. Поэтому неудивительно, что Пасха в особом почете для церкви. Поэтому в Пасху в каждом храме проходят праздничные службы. Они начинаются в пасхальную и проводятся также утром в Пасху, чтобы прийти в храм могло как можно больше людей.

Пасхальные службы можно посетить во всех храмах Екатеринбурга и Свердловской области. Наиболее большие службы традиционно организуют в самых крупных храмах города – Храме-на-Крови, Свято-Троицком кафедральном соборе.

Семейный праздник «Пасха в доме Тупиковой»

Семейный праздник в традициях российских особняков конца XIX века пройдет в Доме актера в честь Пасхи. Вечера у госпожи Тупиковой открывают детям и родителям лучшие традиции национальной культуры, светского этикета, семейного культурного времяпрепровождения.

Театрализованное представление Дом актера традиционно проводит перед новогодними праздниками. Но также в стилистике российских семей конца XIX века можно показать, как отмечали один из важнейших для страны праздников.

По задумке гости праздника оказываются в старинном особняке. Вместе с родителями и госпожой Тупиковой они поиграют в пасхальные игры, будут петь песни и водить хороводы. Всех гостей ждет праздничный чайный стол при свечах с куличом, хворостом и крашеными яйцами.

- Евгения Григорьевна Тупикова расскажет деткам с помощью простых научных опытов о глубоком смысле праздника Пасхи. Они научатся сажать очень скромный, но самый полезный весенний цветочек. А домашний театр госпожи Тупиковой приготовил поучительную и очень трогательную сказку про простого, солнечного Одуванчика и про красавицу-неженку Розу, - рассказывают организаторы.

Пасхальные представления будут идти с 16 по 23 апреля. На одном представлении будут собраны не больше 25 семей, чтобы атмосфера камерного семейного праздника сохранялась. В конце представления каждый ребенок получит именной подарок от хозяйки дома.

Билет на одного взрослого и ребенка стоит 4200 рублей, билет на дополнительного ребенка – 3600 рублей, билет на дополнительного взрослого – 1000 рублей.

Турпоездка «Пасха в Ямской слободе»

Однодневный тур из Екатеринбурга в кемпинг «Ямская слобода» будет стилизован под русский праздник Пасхи.

В программе

Встреча гостей с фирменной наливочкой и блюдами русской кухни

Мастер-класс по старинным методам покраски яиц

Приготовление и оформление куличей, который пекли в старину

Приготовление пасхальных веночков в красивом русском доме

Мастер-класс по Пасхальной Голубке и Вербнице для дома

Горячий обед с ароматным борщом и домашними пельмешками

Чаепитие в русских семейных традициях с настоящим самоваром и пирогами

Пасхальная ярмарка

Затем автобус забирает группу туристов из кемпинга и привозит обратно в Екатеринбург. Все изделия с мастер-классов можно забрать с собой.

Поездка состоится 16 апреля 2023 года.

Билет на взрослого стоит 2600 рублей, на детей, пенсионеров – 2500 рублей.

Мастер-класс по росписи деревянных пасхальных яиц

Педагог по народным промыслам и ремеслам расскажет участникам мастер-класса о том, как можно украсить пасхальные яйца. Ученики будут расписывать деревянные яйца в традиционной технике урало-сибирской росписи.

Занятия будут проходит в группах с 20 марта по 12 апреля 2023 года.

Для мастер-класса от Центра традиционной народной культуры Среднего Урала нужно забронировать место по телефону 8 (342) 251-04-22.

Билет на одного участника стоит 550 рублей.