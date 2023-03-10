В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил пятиклассников во время урока

Фото: скриншот видео

В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил пятиклассников во время занятий. Одному мальчишке досталось палкой по ногам, а второму – пощечина. Видеофрагмент с урока опубликован в социальной сети «ВКонтакте» в группе «Инцидент Нижний Тагил».

Автор видео сообщает, что это произошло во время урока, 9 марта, в школе №58.

- Мы шокированы! Вы посмотрите, что позволяет себе учитель ОБЖ. Мы опасаемся, что он останется безнаказанным. И хуже, если продолжит там работать с детьми! – пишет автор видео в паблике «Инцидент Нижний Тагил».

Очевидец сообщает, что родители готовят обращение в полицию. В пресс-группе МУ МВД «Нижнетагильское» «КП-Екатеринбург» сообщили, что пока о произошедшем органам правопорядка не сообщали.

- Информация зарегистрирована в отделе полиции №18. Инспекторы ПДН посетят образовательное учреждение и разберутся в ситуации, - сообщили в пресс-группе полиции Нижнего Тагила.

Также уроками ОБЖ в школе №58 заинтересовался и региональный СК. Будет проведен опрос пострадавших детей, возможных очевидцев. Также дадут пояснения и представители школы.

- Следственным отделом по Тагилстроевскому району города Нижний Тагил СУ СК России по Свердловской области организована процессуальная проверка. После сообщения в СМИ о применении, 9 марта, учителем силы к нескольким ученикам в образовательном учреждении, - сообщает пресс-служба СК по Свердловской области.

Однако, родители встали на защиту педагога. По их мнению, ролик конфликта записан не полностью и не отражает полную картину произошедшего.

- Видео настолько неполное, что непонятно чем спровоцированы эти удары. Возможно дети начали издевается над учителем, а тот решил преподать урок. Оплеуха, даже с полным размахом, это не удар кулаком. Дети иногда на переменах играют и сами друг друга бьют, - пишет Антон.

В школе №58 «КП-Екатеринбург» отказались комментировать произошедшее. В пресс-службе мэрии Нижнего Тагила сообщили, что педагог ОБЖ работает в этой школе с августа 2022 года. Ранее, жалоб на его методы его преподавания не поступало.

- Директор провела экстренное совещание с родителями. На нём обсудили причины и детали ситуации. Родителям и детям принесли извинения за поведение учителя. Педагога отстранили от работы до окончания проверок. Преподаватель объяснил свой поступок отсутствием дисциплины на уроке, - сообщили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе мэрии.