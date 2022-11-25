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Общество25 ноября 2022 5:41

Родных пионера Павлика Морозова требовали расстрелять еще до окончания суда над ними

90 лет назад начался самый громкий судебный процесс СССР
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Единственная существующая фотография Павлика. Здесь он значительно моложе, чем в день смерти Фото: Музей имени Павлика Морозова в деревне Герасимовка

Единственная существующая фотография Павлика. Здесь он значительно моложе, чем в день смерти Фото: Музей имени Павлика Морозова в деревне Герасимовка

В тот вечер на улицах Тавды было непривычно людно. Около местного клуба собралась толпа в тысячу человек. В основном школьники-пионеры да рабочие колхозов.

- Завершим дело Павлика! Требуем расстрела убийц! - кричали они.

Так 25 ноября 1932 года начался суд над убийцами пионера Павлика Морозова и его младшего брата Феди. Люди требовали крови. Изрезанные ножом тела мальчишек нашли спустя три дня в лесу, после того как они ушли за ягодами и грибами. На голове у Павла бы надет красный мешок. Пропали дети 3 сентября того же года возле деревни Герасимовка.

Но на скамье подсудимых оказались не лютые душегубы, а… родные мальчикам люди: дедушка с бабушкой, которым за 80 лет, 70-летний дядя и 19-летний двоюродный брат, с которым Павлик и Федя ходили в одну школу.

В 90-летнюю годовщину мы изучили пожелтевшие протоколы и узнали, почему во время самого резонансного разбирательства в истории СССР никто не заступился за родных Павлика Морозова.

На месте в лесу, где нашли тела Павлика и его брата, в советские годы пионеры проводили митинги Фото: Музей имени Павлика Морозова в деревне Герасимовка

На месте в лесу, где нашли тела Павлика и его брата, в советские годы пионеры проводили митинги Фото: Музей имени Павлика Морозова в деревне Герасимовка

УШЛИ ЗА КЛЮКВОЙ И ПРОПАЛИ

В советские годы историю Павлика Морозова передавали из уст в уста: пионер-герой, который боролся с кулаками, не давал укрывать от государства излишки хлеба. Он, дескать, даже отца родного не пожалел ради всеобщего блага - сдал властям, как только узнал, что тот продает спецпереселенцам фиктивные документы для переезда.

«Дяденьки, мой отец творил явную контрреволюцию, я как пионер обязан об этом сказать, мой отец не защитник интересов Октября, а всячески старается помогать кулаку сбежать, стоял за него горой, и я не как сын, а как пионер прошу привлечь к ответственности моего отца…»

Эту цитату Павлика Морозова, которую он якобы произнес на суде по делу отца, потом вновь и вновь перепечатывали газеты всего Союза. Хотя потомки людей, бывших на суде, и утверждают, что таких речей подросток не говорил. Например, Галина Тангочина, чей дедушка, Арсений Кулуканов, приходился Павлику дядей, рассказала, что Павлик лишь подтвердил, что к его папе приходили какие-то незнакомцы, которым он дал некие бумажки.

Справа - Арсений Кулуканов, дядя Павлика Морозова Фото: Музей имени Павлика Морозова в деревне Герасимовка

Справа - Арсений Кулуканов, дядя Павлика Морозова Фото: Музей имени Павлика Морозова в деревне Герасимовка

- Возможно, Павлик что-то такое про отца и брякнул на суде. Он ведь знал, что приходили к отцу ссыльные, приносили самогонку. Он не видел, какие бумаги отец давал, но самогон ведь просто так не принесут, - рассказывала «Комсомолке» Галина Тангочина. - Но чтобы с таким пафосом… Вряд ли.

Только за этот факт потом уцепились соседи, когда стали гадать, кто же детей в лесу изрезал. Сначала грешным делом подумали на отца Галины Тангочиной - Дмитрия Шатракова. Вся деревня три дня безуспешно искала пропавших детей, а он накануне исчезновения детей исчез куда-то на четыре дня, потом вдруг появился, пошел в лес и сразу нашел тела. Сначала парня даже заперли в подвале одного из домов. Но у Дмитрия было железное алиби - на армейские сборы уезжал в другое село. А то, что тела нашел, так он с собакой гулял по лесу рядом с деревней, та и учуяла. А до этого детей искали без собак и на дальних болотах. Отпустили.

В итоге в убийстве обвинили двоюродного брата Павлика - Данила и 82-летнего дедушку Сергея Морозова. Соучастниками назвали дядю Арсения Кулуканова и бабушку Ксению Морозову.

МАТЬ РЫДАЛА В ЗАЛЕ СУДА

О том, что настоящий убийца бродит где-то в окрестностях Герасимовки, никто будто и не задумывался, хотя старожилы припоминают, что в те годы идти в местный лес было вообще опасной затеей - там прятались ссыльные, принудительно отправленные в Герасимовку. Они же порой убивали свиней, пасшихся на лугу и отошедших слишком далеко от деревни. Но проверять эту версию никто не собирался.

- Несмотря на поступающие со всех концов Союза многотысячные протесты и требования быстрейшего суда над убийцами, следствие ведется крайне небрежно и медленно, - жаловались журналисты «Пионерской правды» осенью 1932-го.

В соседней Тавде было решено устроить показательный суд. Шутка ли, сотрудники Областного суда отправились за 300 километров от Свердловска, чтобы провести выездное заседание.

- Весь город собрался на заседании. Не хочешь идти, так заставят, - делилась воспоминаниями родителей Галина Тангочина.

Дедушка и бабушка Павлика Морозова, обвиненные в убийстве внуков Фото: Музей имени Павлика Морозова в деревне Герасимовка

Дедушка и бабушка Павлика Морозова, обвиненные в убийстве внуков Фото: Музей имени Павлика Морозова в деревне Герасимовка

Одного за другим на суде допрашивали обвиняемых. За происходящим следили сидевшие в зале журналисты. Из записей выходит, что родственники Павлика чуть ли не наперегонки старались очернить себя. Первым выступил дедушка. Начал он, словно герой библейской истории.

- Я принимаю на себя весь грех, как принял Иисус Христос на суде иудейском, - говорил выходец из Витебской губернии (сейчас территория Белоруссии. - Прим. ред.) Сергей Морозов. - В доме часто были ссоры. Я воспитал своих внуков, а они мне не помогли, мое хозяйство растаскивали.

Морозов прямо сказал, что Пашку не любил. А за то, что тот отца выдал и в Бога не верил, особенно.

Правда, когда его спросили, убивал ли, тот отвечать, прямо не стал. То «да», то «нет». Да и вообще они поссорились из-за того, что не поделили кнут и седло. Мол, всякое в семьях бывает - и ссоры тоже. Но это не мотив для убийства. Тем более не вяжется с изначальной версией, что убийство было местью за выданного отца.

Тут вроде как попытался 19-летний Данила Морозов внести ясность. Будто «старик попутал», а на самом деле это все дядя Павлика - Арсений Кулуканов их подговорил. Даже 30 рублей предложил и еще золота сверху. Чем не библейская история о предательстве - только не за 30 сребреников, а за 30 рублей. Очень уж Арсений не любил Павлика после того, как тот выдал властям его имущество, подлежащее конфискации.

- Я согласился. Пришел домой, взял нож, и мы следом пошли встречать братьев Морозовых, - бойко рассказывал на суде Данила, будто не понимая, что ждет его за такую откровенность.

А дальше из уст «тихого деревенского парня», как называли Данилу, последовали жуткие подробности самого убийства: как они с дедом нашли в лесу мальчиков, как напали на них. Поквитаться хотели с Павликом, а Федор просто за компанию пришелся. В этот момент в зале суда стал раздаваться плач - рыдала мама убитых.

Данила Морозов, которого также обвинили в убийстве Павлика и его брата Фото: Музей имени Павлика Морозова в деревне Герасимовка

Данила Морозов, которого также обвинили в убийстве Павлика и его брата Фото: Музей имени Павлика Морозова в деревне Герасимовка

«ПАВЛА Я НЕ БИЛ, Я ЕГО ЛЮБИЛ»

Странно выглядели показания бабушки Павлика. По версии следствия, она хоть ножа в руке и не держала, но не раз призывала убить Павлика за то, что он коммунист и доносит властям о том, кто и где припрятал хлеба про запас. Ксения Морозова то хвалила Павлика, называя «бойким парнишей и активистом», то сетовала на то, что он выдал своего отца.

- Когда ребята пропали, я угадала, что старик убил их, - сказала на суде бабушка Павлика. - Деревня искала в лесу трупы, а старик сказал мне: «Мертвые не встают». Привезли трупы, старик сказал: «Не так сработали - надо было пожечь».

И лишь дядя Павлика, 70-летний Арсений Кулуканов, на суде сказал, что все обвиняемые, кто выступал до него, солгали. И вообще, он не бил мальчика, а любил. В зале его признания почему-то вызвали смех.

- Он мне ничего худого не сделал. Я ему тоже, - сказал Арсений Кулуканов. - Деньги Даниле не давал, золота никому не обещал. Я, гражданин-начальник, ничего не знаю, я неграмотный, темный, ничего не могу сказать.

Суд длился три дня. Родственников Павлика признали виновными в убийстве. Всех четверых приговорили к расстрелу и конфискации имущества.

- Арсений Кулуканов - мой дед, - разводит руками Галина Тангочина. - Разве мог он детей убить? Наоборот - он подкармливал их, когда отец Павлика ушел из семьи. Мальчик ведь тоже ему родной был.

СКАЗАНО НА РАДИО «КП»

Историк Андрей ЕРМОЛЕНКО

- Посудите сами, какие показания мог дать 12-летний подросток в таком серьезном деле, как подделка документов? Тем более, Трофим Морозов давно не жил с семьей, и Павел не знал о его жизни перед арестом. Тем не менее, из-под легкого пера провинциальных журналистов возник миф, который был дальше растиражирован СМИ всесоюзного уровня – «Пионерской правдой». Сюда привязали донос сына на отца, которого, скорее всего, не было.

ПОХОЖИЕ СЛУЧАИ

В 1930-е советские газеты не раз писали о случаях, когда родня расправлялась со своими детьми-пионерами. Вот лишь некоторые из них.

Оля Балыкина - якобы заявила властям, что ее отец с подельниками крадут зерно. Ребенка после этого сильно избили.

Николай Рябов - убили за донос на брата, который испортил сеялку в колхозе.

Павлик Тесля - убит за донос на отца-кулака.

Валя Макеева - убита родителями за то, что собиралась донести на них в милицию как на расхитителей народного добра.

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