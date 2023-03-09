В Екатеринбурге египтянин упал с набережной, пытаясь сделать селфи

Скорая помощь доставила мужчину в больницу № 36 Фото: департамент информационной политики

В Екатеринбурге врачи спасли жизнь египтянину, который упал с набережной у Плотинки. Иностранец рухнул с трехметровой высоты, пытаясь сделать селфи. Очевидцы сразу же вызвали скорую помощь, пострадавшего доставили в больницу № 36.

У египтянина диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб передней брюшной стенки, множественные переломы рёбер и двусторонний пневмоторакс.

- Подозрения на тупую травму живота и разрывы внутренних органов были исключены по результатам осмотра в приёмном отделении. Пациенту выполнено дренирование плевральной полости, купирован пневмоторакс - критически опасное состояние при травме грудной клетки и легких,- рассказал хирург приемного отделения больницы №36 Иван Ульянов.

Гость столицы Урала провел в палате всего несколько дней и был выпмсан на амбулаторное лечение.