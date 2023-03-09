Под Екатеринбургом семья с детьми в праздник лишилась дома из-за пожара

О пожаре сообщили соседи. Фото: предоставила Евгения Габитова

В городе Березовский под Екатеринбургом, 8 марта, семья с двумя детьми осталась без жилья из-за пожара. Дом Евгении Габитовой по улице Еловой с двумя кошками сгорел дотла всего за 16 минут.

- Муж уехал на работу, а мы в 15:40 уехали к родственникам, чтобы поздравить их с 8 Марта. Все электроприборы выключили перед уходом. Баню не топили. В 16:30 нам позвонили соседи и сказали, что наш дом сгорел. Мы приехали на пепелище. На цепи был наш пес, он смог спастись от огня и не пострадал. Но сгорели шотландские кошки, которых обнаружили уже под завалами. Уцелели только наши паспорта, которые были с собой и свидетельство о рождении одной из дочек, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Евгения Габитова.

На прошлой неделе Евгения отпраздновала 31-летие. Фото: семейный архив Евгении Габитовой

В семье Габитовых две дочки – 16 и 10 лет. Старшая Юлия с детства участвует в движении «Юнармия», а сейчас учится в колледже на юриста. На учебу девушка ежедневно добирается из Березовского. Младшая девочка Елизавета сейчас в третьем классе.

- Осознание трагедии к нам до сих пор не пришло. Мы живы, это главное. Елизавета пока не ходит в школу. Она спросила у меня: «А как я пойду на занятия? У меня ведь все учебники сгорели». Наша семья временно поселилась у родственников. Нам сказали, что в маневренном фонде есть только комната в «коммуналке». Для четверых человек – маловато места будет. Придется снимать жилье и отстраивать новый дом, - вздыхает Евгения. - Наш дом с баней мы купили три года назад, и довели его до ума прошлой осенью с мужем вдвоем. Брали на эти цели потребительский кредит, который даже еще не закрыли.

В пожаре погибли две шотландские кошки. Фото: предоставила Евгения Габитова

Официальных версий, как уверяет Евгения, пока нет. Предварительно, пожар начался в электрическом щитке.

- Будем жить дальше и строиться. Коллеги нам помогли деньгами, а березовчане – с одеждой. Наш общий доход с мужем невелик – 80 тысяч рублей. Содержим двое детей, старшей Юле оплачиваем учебу.

На расширение дома супруги брали кредит. Фото: предоставила Евгения Габитова

На тушение пожара выезжала команда из пяти спасателей на двух автомобилях.

- В 16:40 поступило сообщение о пожаре в поселке Монетный. На площади 81 квадратный метр сгорели деревянные надворные постройки и садовый дом. Проливка и разбор сгоревших конструкций были завершены в 18:31, - сообщает ГУ МЧС России по Свердловской области.