Какие концерты посетить в Екатеринбурге в марте 2023 года

Концерты будут проходить и на больших площадках, и в небольших уютных пространствах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В первый месяц весны в Екатеринбурге состоятся концерты звезд российской и зарубежной эстрады. Площадки для выступлений подготовили крупные культурные учреждения, клубы и бары города.

Гастроли в Екатеринбурге в марте 2023 года: афиша

Стендап от Виктории Складчиковой в Екатеринбурге

Девушка из маленького городка, которая работала на трубном заводе, завоевала симпатии зрителей ТНТ и приобрела фанатов по всей стране. Резидент «Stand up» на ТНТ Виктория Складчикова отметит Международный женский день с поклонницами в Екатеринбурге.

Дата и время: 8 марта в 20:00

Место: ДК Железнодорожников, ул. Челюскинцев, д. 102

Концерт от «Ундервуд» в Екатеринбурге

Группа появилась в 1995 году в Симферополе, в дальнейшем музыканты переехали в Москву. В ноябре 2022 года группа презентовала десятый альбом. Композиции с него, а также хиты группы «Ундервуд» представит в Екатеринбурге.

Дата и время: 8 марта в 19:00

Место: Концерт-холл «Свобода», ул. Черкасская, д. 12

Концерт «Диско 90-ых» в Екатеринбурге

На сцену поднимутся Света, Оксана Ковалевская, Данко, «Турбомода», «Акула», «Фактор 2», «Стрелки», «Револьверс».

Дата и время: 10 марта в 19:00

Место: ДИВС, наб. Олимпийская, д. 3

Концерт Дениса Майданова в Екатеринбурге

Композитор, поэт, музыкант организовал большой тур по городам страны. Денис Майданов встретится с уральскими поклонниками в середине марта.

Дата и время: 12 марта в 19:00

Место: ККТ «Космос», ул. Дзержинского, д. 2

Концерт Александра Серова в Екатеринбурге

Помимо Екатеринбурга, Александр Серов планирует посетить на Большом Урале также Челябинск и Уфу. Он исполнит на сцене свои композиции «Я люблю тебя до слез», «Мадонна», «Ты меня любишь», «Сюзанна» и новые песни.

Дата и время: 17 марта в 19:00

Место: ККТ «Космос», ул. Дзержинского, д. 2

Концерт Олега Митяева в Екатеринбурге

Любители бардовской песни с нетерпением ждут приезда на Урал Олега Митяева. Его концерты отличаются домашней обстановкой, легким общением со зрителями со сцены и совместным исполнением песен исполнителя.

Дата и время: 17 марта в 19:00

Место: Дворец молодежи, пр. Ленина, д. 1

Концерт группы «Квадро» в Екатеринбурге

Коллективу вокалистов «Квадро» уже почти 20 лет. музыканты исполняют романсы и классику в современной аранжировке, популярные в СССР композиции и мировые хиты.

Дата и время: 19 марта в 19:00

Место: Дворец молодежи, пр. Ленина, д. 1

Концерт Александра Панайотова в Екатеринбурге

Артист известен зрителям как участник шоу «Стань звездой», «Народный артист», «Голос», «Точь-в-точь», «Фантастика». В Екатеринбурге певец встретится с поклонниками творчества во второй половине марта.

Дата и время: 20 марта в 19:00

Место: Дворец молодежи, пр. Ленина, д. 1

Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум в Екатеринбурге

Супруги представят уральскому зрителю известные хиты и джазовые композиции, которые будут создаваться прямо на сцене.

Дата и время: 20 марта в 19:00

Место: ККТ «Космос», ул. Дзержинского, д. 2

Концерт Михаила Шуфутинского в Екатеринбурге

Харизма и запоминающийся голос сделали Шуфутинского звездой еще в 1980-ые годы. Любители шансона порадуют себя концертом Михаила Шуфутинского в Екатеринбурге во второй опловине марта.

Дата и время: 21 марта в 19:00

Место: ККТ «Космос», ул. Дзержинского, д. 2

Концерт группы «Пилот» в Екатеринбурге

Рок и альтернативу привезут в Екатеринбург участники группы «Пилот». Послушать их композиции можно за столиком или на танцполе концерт-холла «Свобода».

Дата и время: 24 марта в 19:00

Место: Концерт-холл «Свобода», ул. Черкасская, д. 12

«Женский стендап» в Екатеринбурге

Резидентки «Женского стендапа» выступят в «Екатеринбург-ЭКСПО». На сцену поднимутся Ирина Мягкова, Варвара Щербакова, Карина Мейханаджян, Сауле Юсупова, Маргарита Родина, Елизавета-Варвара Аранова, Настя Веневитина.

Дата и время: 24 марта в 19:00

Место: «Екатеринбург-ЭКСПО» и МТС Live Холл, бул. ЭКСПО-бульвар, д. 2А

Концерт Максима Свободы в Екатеринбурге

В 2014 году Максим основал группу «СвобоDa», а через несколько лет участвовал в шоу «Песни» на ТНТ, в результате чего стал популярным молодежным исполнителем. Концерт в Екатеринбурге можно посетить по VIP-билету или купить билет на танцпол для двоих.

Дата и время: 25 марта в 19:00

Место: Концертная площадка «Фабрика», пер. Центральный рынок, д. 6

Концерт Владимира Кузьмина в Екатеринбурге

За свою музыкальную карьеру певец успел записать 28 сольных альбомов и 2 альбома группы «Динамик». В Екатеринбурге артист пообщается с фанатами на площадке ресторана «Максимилианс».

Дата и время: 29 марта в 20:00

Место: Ресторан «Максимилианс», ул. Куйбышева, д. 44Д

«Пневмослон» в Екатеринбурге

Группа «Пневмослон» отмечает пятилетие проекта большим туром по городам России. Фанаты оторвутся под ска, электронную музыку и альтернативу.

Дата и время: 31 марта в 20:00

Место: Концертный зал «Tele-club», ул. Карьерная, д. 16