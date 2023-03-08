Не розой единой: какие цветы в 2023 году нужно дарить женщинам на 8 Марта

Флористы уверяют, что в моде теперь мини-букеты Фото: Мария ЛЕНЦ

Каждый год флористы придумывают, как мужчины могут удивить своих дам. Один год было модным дарить дамам метровые розы-гиганты, а несколько лет назад - мишек, собранных из хризантем. Сейчас все это моветон. Нынче в тренде монобукеты, а также… свадебные композиции. К 8 Марта рассказываем, какие букеты вышли из моды, а какие в тренде, и даем советы, как сделать так, чтобы ваш букет радовал вас как можно дольше.

СКАЖИ «НЕТ» ОБЕРТКЕ

Не раз каждый из нас слышал шутку про одиночество розы в целлофане. Теперь же флористы однозначно уверяют, что упаковка - лишний атрибут для букета. Природные материалы тоже сгодятся в качестве обертки. - Оформления должно быть минимум, а вот цветов - максимум. Хороший тренд на оформление в экостиле. Для тех, кто хочет добавить букету колорита, может добавить 2-3 листочка зелени апидистры и обернуть ими цветы под ленту. Можно просто плотно обмотать лентой стебли цветов, - рассказала «КП-Екатеринбург» флорист Светлана Савельева.

Флористы советуют отказаться от упаковки Фото: Михаил ФРОЛОВ

В МОДЕ МОНОБУКЕТЫ

Если все-таки хочется преподнести букет упакованным, то можно отдать предпочтение композициям в шляпных коробках или корзинах. Лаконично и стильно будут смотреться плотно посаженные моноцветы без добавления лишней зелени.

- Монобукеты из тюльпанов или роз всегда обрадуют получательницу. Как ни странно, но набирают популярность и большие охапки гвоздик, - уверяет Светлана Савельева. - Тем, кто хочет добавить к букету изюминку, стоит присмотреться к сухоцветам. Например, воздушные соцветья гипсофилы. Можно добавить к букету веточки пестрой форзиции, сухоцветов лаванды, хлопка, пшеничных колосков. Подойдут ветки сливы или березы.

Тюльпаны и их вариации - отличный и актуальный вариант для подарка Фото: Мария ЛЕНЦ

Воздушные эустомы, еще один любимец хит-парада флористов.

ИЗЯЩНЫЙ ФРАНЦУЗСКИЙ ВМЕСТО ГИГАНТОВ

Метровые розы-гиганты хороши, но свои позиции в качестве подарка уже сдают. Взамен им пришли изящные французские букеты.

- Цветовая гамма букета предпочтительнее - монохром нежных оттенков или пестрые цвета. Особый интерес видим к небесно-голубым, синим и фиолетовым цветам. Еще стали популярными оттенки цветов «зеленый чай», желтый lemon light, - говорит Светлана Савельева. - Все чаще стали выбирать небольшие круглые композиции цветов одного уровня. Будут в тренде и букеты, смахивающие на свадебный. К таким французским мини-букетам можно добавить эвкалипт, веточки лаванды.

Откажитесь от роз-гигантов Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В букетах-малышах будут гармонично смотреться как розы, так и скромные полевые ромашки. Единственное, от чего точно рекомендуют отказаться флористы, так это от попыток вручить девушке композицию, собранную из плюшевых игрушек. Самое место таким изощренным и мягким подаркам отведено где-то на китайском рынке.

РОЗЫ – ЭТО КЛАССИКА

Говорить о том, что розы вылетают из рейтинга модных цветов, пока рановато. Только есть несколько нюансов.

- Не приветствую вывернутые розы и считаю, что таким обычно промышляют в мелких павильонах. Если флорист советует вам вывернуть одну розу, чтобы она своей пышностью добавляла объема – откажитесь от этой затеи, - советует Светлана Савельева. - Еще на пике популярности весенние гиацинты, нарциссы, альстромерии.

Пионы растопят сердце дамы и наполнят квартиру прекрасным ароматом Фото: Мария ЛЕНЦ

ЦВЕТЫ В ГОРШКЕ И ФЛОРАРИУМЫ

Флорист также советует дарить женщинам цветы в горшке, конечно, если они держат свой зимний сад. Еще популярны композиции мини-садики из комнатных растений, этакие флорариумы. Это универсальный подарок не только родственникам, но и друзьям, коллегам. Такой подарок точно не забросят в дальний угол и будут относиться к нему с трепетом.

У флорариумов есть ряд преимуществ, в отличие от срезанных цветов. Так, композицию в стекле можно собрать на разный бюджет. Они долговечны, неприхотливы и точно украсят скромный угол дома или рабочее пространство. Еще один трендовый вариант – панно из стабилизированного мха. Они озеленяют пространство и служат на пользу эстетического вида помещения годами.

Главный принцип, которого стоит придерживаться в подарке, – свежие, чуть нераскрывшиеся бутоны срезанных цветов. Так они простоят гораздо дольше.

ЭКЗОТИКА В ВАЗЕ

Если вам хочется подарить по-настоящему нетривиальный цветок, то не спешите брать гортензии. Флористы уверяют, что они нестойкие и любят свесить голову в самый неподходящий момент.

- Стало популярным заказывать монобукеты из лютиков-ранункулюсов. Еще творческим натурам можно подарить анемоны, которые очень похожи на маки. Это настоящий символ вдохновения. Букеты из орхидеи тоже будут очень элегантным подарком, - говорит флорист.

Брассика добавит букету душевности Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В композиции даже добавляют декоративную капусту – брассику. Она хорошо подчеркнет зелень и добавит букету своеобразной душевности. Еще необычным вариантом, чтобы растопить сердце дамы, станут цветы любви - амариллсы.

КСТАТИ

Как продлить жизнь цветов?

- Обрежьте листья и шипы с нижней части цветка.

- Подрежьте стебли цветка наискось, чтобы он смог питаться водой, как можно обильнее. Луковичные (тюльпаны, гиацинты) срезают под прямым углом. Процедуру стоит делать под водой, чтобы стебель не закупоривался воздухом.

- Букеты, которые только – только были принесены в дом с холода, не стоит сразу погружать в воду. Достаточно ненадолго положить их на прохладный подоконник, чтобы они привыкли к температуре в помещении.

- В воду для цветов можно добавить чайную ложку сахара, чтобы восполнить недостаток питания. Также можно положить в нее полтаблетки аспирина, чтобы он обеззараживал воду. Почти к каждому букету продают специальные подкормки для срезанных цветов.

- При замене воды не забывайте промывать не только вазу, но и стебли цветов. И не забывайте, что полная ваза воды - это плохо!