Какие вакцины ставят только детям, а какие нужны регулярно для взрослых людей

Ставить повторные прививки от коронавируса врачи рекомендовали каждые полгода. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В начале марта главный государственный санитарный врач по Свердловской области отменил постановление об обязательной вакцинации от COVID-19 для взрослого населения Среднего Урала.

Мера действовала с октября 2021 года, за это время удалось привить от коронавируса 97 процентов взрослого населения. Теперь болезнь пошла на спад, и необходимости в общей вакцинации от вируса нет.

Однако прекращение действия одного постановления не отменяет то, что взрослые должны время от времени ставить прививки от разных заболеваний. В детском возрасте то, как соблюдается календарь прививок, отслеживают родители, детские врачи и учителя. А после 18 лет россияне должны сами поддерживать свое здоровье, но не всегда знают, какие вакцины и в какой промежуток времени стоит делать. Мы решили напомнить уральцам о том, какие прививки надо делать взрослым, как и когда.

Какие прививки надо ставить взрослым

Все вакцины упомянуты в национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемиологическим показаниям. Национальный календарь пересматривают ежегодно, чтобы он не терял актуальности.

Среди обязательных выделяются:

Прививка от дифтерии и столбняка взрослым – ставят после 17-18 лет. Вакцинацию проводят один раз в десять лет.

Прививка от гепатита В взрослым – ставят непривитым ранее взрослым до 55 лет. Вакцинацию внесли в Национальный календарь в 2006 году и с тех пор еще не все взрослые получили нужный препарат. Прививку ставят повторно через месяц после первой прививки, а потом через пять месяцев после второй прививки. В таком случае против инфекции будет выработан полный иммунитет.

Прививка от кори взрослым – ставят взрослым, которые не переболели корью в детстве, не были привиты или получились только одну прививку от заболевания. Рекомендована вакцина всем россиянам до 35 лет. До 55 лет ее ставят россиянам, которые могут заразиться инфекцией из-за специфики профессии. Полноценный иммунитет вырабатывается после двукратной вакцинации с перерывом в 6 месяцев.

Прививка от краснухи взрослым – ставят тем, кто не болел в детстве и не получил полный курс вакцинации. Особенно актуальна для женщин, так как краснуха матери во время беременности смертельно опасна для плода. Вакцина обязательна девушкам до 25 лет. Наиболее сильный иммунитет формируется после двукратной вакцинации.

К рекомендованным прививкам для взрослых относятся:

Прививка от гепатита А взрослым – ставят там, где регион считается неблагополучным по заболеваемости гепатитом А, а также тем, кто может заболеть из-за специфики профессии: врачам, сотрудникам фирм, которые обслуживают канализационные и водопроводные сооружения. Для иммунитета нужно поставить две прививки с перерывом в 6-12 месяцев.

Прививка от пневмококковой инфекции взрослым – рекомендована всем взрослым. Вакцина, которая защищает от 13 штаммов, вызывающих бактериальную пневмонию, ставится людям до 65 лет один раз. Вакцина, которая защищает от 23 штаммов, ставится людям старше 65 лет и людям с определенными заболеваниями, также один раз. Ее получают дважды, если у человека есть серьезные проблемы со здоровьем, о необходимости двух доз сообщит лечащий врач.

Прививка от клещевого энцефалита взрослым – ставят россиянам, которые проживают в эндемичных по заболеванию регионах. К ним, в том числе, относится Свердловская область. Вакцину ставят повторно через 5-7 месяцев после первой прививки. Затем обязательно ревакцинируются раз в три года.

Прививка от гриппа – ставят ежегодно перед подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ.