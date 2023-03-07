Жители Екатеринбурга первыми увидят фильм про приземление самолета на кукурузное поле

Самолет приземлился на кукурузное поле под Москвой в 2019-м. Теперь про это сняли фильм Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Прошло почти четыре года с того момента, как на кукурузном поле в Подмосковье совершил аварийную посадку самолет Airbus А321. Пойти на снижение экипажу пришлось из-за стаи птиц, которая повредила двигатели воздушного судна при взлете.

Благодаря действиям экипажа, никто из 233 человек, находившихся на борту, не погиб. Случившееся в тот день в народе стали называть «чудом на кукурузном поле». Теперь эта история стала основой для нового художественного фильма «На солнце, вдоль рядов кукурузы». Его название повторяет те слова, которые бортпроводник Дмитрий Ивлицкий после приземления сказал растерянным пассажирам.

ЧП случилось под Жуковским 15 августа 2019 года Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Снял фильм режиссер Сарик Андреасян, автор сериала «Чикатило» и «Непрощенный» с Дмитрием Нагиевым, а также супергеройского боевика «Защитники» и фильма «Землетрясение». А главную роль – пилота-героя Дамира Юсупова – сыграл актер Егор Бероев. Лента выходит в прокат 16 марта. Но сегодня, 7 марта, в Екатеринбурге проходит премьерный показ.

Провести его в столицу Урала прилетели и сам режиссер с актерами и пилот Дамир Юсупов.

В той жесткой посадке на кукурузное поле никто не погиб Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По словам Сарика Андреасяна, работа над фильмом съемочной группе далась непросто.

- Мы начали снимать прошлой весной. Снимали до февраля. Скрупулёзно подошли к работе. Много раз переделывали. Много раз фокус группам показывали. Снимали в несколько заходов. Сначала в интерьерах. Потом в аэропортах, в самолёте. Было нелегко. Производственные драмы были, - рассказывает режиссер.

Сарик Андреасян рассказал о работе над фильмом Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Не знаю, как на премьеру идти. От одного только трейлера текут слезы. Для меня это большое событие. Я человек эмпатичный. Когда что-то случается с людьми с самолётами... И когда произошло это чудо, мы сидели с мамой на кухне и бурно обсуждали. Я говорю, про таких людей надо снимать фильмы. И у меня был восторг, когда меня позвали на пробы, - рассказывает актриса Полина Максимова. - Да я играю пассажирку. Эти люди летят в отпуск. Дружная семья, что редкость в наше время. То, что могла перед интервью все прочитала. Документальные материалы. То, что было в новостях. Находиться рядом с Дамиром сейчас очень круто. В идеале, когда мы все встречаемся и благодарим капитана, я бегу к Егору Бероеву и благодарю. Я в институте училась с младшим братом Егора Бероева, сыгравшего главную роль.

Полине Максимовой понравилась работать с Дамиром Юсуповом Фото: Алексей БУЛАТОВ

Дамир Юсупов рассказывает, что очень далек от кинематографа. Поэтому пилот не представлял, что кто-то о нем будут снимать фильм.

- Я прочитал сценарий. Участвовал в роли консультанта. В фильме от авиации необходимо правильно выстроить действия пилотов. Я трепетно относился к деталям. Все мои желания учитывались, и фильм получился хорошим. В съёмках фильма все расписано по минутам. Считаю, работ получилась. Детали раскрывать не буду. Я его смотрел. Мне он очень понравился, - резюмирует Дамир Юсупов.