Екатеринбург поддержит деньгами инициативы горожан

Конкурс инициативного бюджетирования в Екатеринбурге идет с 2018 года Фото: Алексей БУЛАТОВ

По итогам второго конкурса инициативного бюджетирования в 2022 году в перечень выигравших вошли 26 проектов горожан. Цель конкурса - поддержка инициатив граждан в решении вопросов местного значения.

Победившие инициативы прошли отбор проектного комитета и будут реализованы в Академическом, Ленинском, Октябрьском, Орджоникидзевском, Верх-Исетском, Железнодорожном, Кировском и Чкаловском районах уральской столицы.

- Проект «Инициативное бюджетирование» позволяет нашим гражданам активно участвовать в жизни Екатеринбурга и осуществлять те инициативы, которые важны для жителей. Проект создан для того, чтобы екатеринбуржцы сами могли определить и выбрать объекты расходования бюджетных средств, - отметил глава города Алексей Орлов.

Реализация проектов может идти за счет средств муниципалитета, авторов концепций и других источников. Средства пойдут на материально-техническое обеспечение учреждений культуры, образования, физической культуры и дополнительного образования детей.

Представленные проекты предусматривают, например, приобретение спортивного оборудования для оснащения крытой спортивной площадки на улице Байкальской, изготовление костюмов для танцующего оркестра «АртЭтюдБэнд» гимназии «Арт-Этюд», оборудование игровой техникой секции любителей настольных игр «Игротека нового времени» клуба по месту жительства «Искра», создание мультистудии «Аниматика» на базе детского сада № 552 на улице Агрономической и многое другое.

Напомним, цель инициативного бюджетирования - активизировать участие жителей Екатеринбурга в определении приоритетов расходования средств городского бюджета. Горожане могут как инициировать проекты, так и частично участвовать в их финансировании. Подробнее узнать о проекте можно на портале инициативного бюджетирования «Екатеринбург, предлагай!».

Согласно результатам мониторинга Министерства финансов РФ, Екатеринбург по итогам прошлого года занял второе место среди городов страны по количеству реализованных проектов инициативного бюджетирования. В 2021 году в уральской столице было воплощено в жизнь 58 проектов.

Конкурс инициативного бюджетирования в Екатеринбурге действует с 2018 года и привлекает все больше внимания горожан. За первый год его работы было реализовано 13 проектов, в 2019 году - 19, а 2020-м - уже 33 проекта. Начиная с 2020 года из-за большого количества заявок городской проектный комитет проводит по два конкурсных отбора в год. За прошедшие годы были реализованы инициативы на сумму более 50 миллионов рублей.