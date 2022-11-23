Самая известная лже-Анастасия убедила весь мир, что она дочь Николая II после того, как упала с моста

Слева Анна Андерсон. Справа - великая княжна Анастасия Романова

Полнометражный мультфильм «Анастастия», вышедший 25 лет назад, сейчас вспоминают по-разному. Одни, как что-то красивое и яркое из детства. Другие, как откровенное глумление над историей гибели Царской семьи. Ведь по сюжету, Николая II с родными убили не большевики в доме Ипатьева, а злой колдун Распутин. Выжила якобы только Анастасия. Она на десять лет потеряла память, а вспоминать все начала лишь, когда два афериста ради выгоды решили выдать ее за пропавшую княжну Анастасию, коей та и являлась.

Анастасия из одноименного мультфильма 1997 года кинокомпании 20th Century Fox

Любопытно, что исторические корни у мультфильма все-таки есть. Сюжет был основан на истории Анны Андерсон – женщины, весь XX век успешно выдававшей себя за чудом спасшуюся Анастасию.

Анна Андерсон – не настоящее имя женщины, выдававшей себя за Анастасию Романову. Так она представлялась впоследствии. В 25-летнюю годовщину знаменитого мультфильма рассказываем, как многие поверили, что Анастасия Романова действительно выжила.

Настоящая Анастасия Романова погибла в доме Ипатьева в 1918 году Фото: Госархив

НЕИЗВЕСТНАЯ, УПАВШАЯ С МОСТА

В 1920 году в Берлине полицейский увидел, как с моста в реку упала молодая женщина. Он спас ее и отвез в участок. Однако объяснить, что же произошло, женщина не смогла. Вела она себя отстраненно, имени своего не называла. В итоге ее отправили в психиатрическую клинику, где девушка и прожила следующие полтора года. Никто не знал, кто она и откуда. Но шрамы на ее теле и голове говорили о том, что когда-то в нее будто попало несколько пуль.

Не ясно было до конца, и какой язык для девушки родной. Люди, которые видели ее в больнице, уверяли, что она и по-немецки может общаться, и по-польски, да и русский вроде как понимает, но отчего-то на нем не говорит. Подозрительно, в общем. А тут еще и европейские журналы наперебой печатают фотографии Романовых, убитых в Екатеринбурге, и делают смелые предположения, что раз их тел никто не нашел, значит, кто-то из Царской семьи может и спасся.

Один такой журнал волею случая попал в руки к женщине, лежавшей с Анной Андерсон в одной палате. Ей показалось, что девочка Анастасия с фотографии очень уж похожа на ее соседку, по какой-то причине делающей вид, что не говорит по-русски, хотя вроде как говорит. Звали эту женщину Мария Пойтерт. И выписавшись из больницы, она бросилась рассказывать о чудом спасшейся Анастасии русским иммигрантам в Германии. А потом этот слух разлетелся по всей Европе и в палату к Анне Андерсон чуть ли не очередь выстроилась из тех, кто хотел на нее посмотреть.

Николай II с супругой и детьми Фото: Госархив

ВО ВРЕМЯ РАССТРЕЛА СПРЯТАЛАСЬ ЗА СЕСТРОЙ

Справедливости ради, сама Анна Андерсон поначалу не говорила о том, что она Анастасия. Но, возможно, заметив, что все новые и новые посетители хотят видеть ее в ней, она стала им подыгрывать. А может и сама поверила в то, что она дочь Николая II, просто ничего не помнит из-за тяжелых травм, которые получила в доме Ипатьева.

Рассмотреть ее лицо толком никому из посетителей не удавалось – девушка постоянно прикрывала его одеялом. Несмотря на это вскоре появилось множество состоятельных людей, готовых позаботиться о «чудом спасшейся Анастасии». Забегая вперед, отметим, что так впоследствии она и жила – постоянно меняя дома своих благодетелей, оплачивавших все ее счета. Когда же ее спрашивали, каким образом ей удалось спастись, Анна Андерсон отвечала:

«Когда началось убийство, я спряталась за спиной сестры – Татьяны. Она была убита выстрелом. Я потеряла сознание от ударов. Придя в себя, обнаружила, что нахожусь в доме солдата, спасшего меня»

Фамилия у солдата якобы была Чайковский. Потом они уехали в Румынию, где она родила от него ребенка. А затем Чайковского кто-то застрелил на улице и она, бросив сына, убежала в Берлин, где надеялась получить помощь у своей тети – принцессы Ирен Гессен-Дармштадтской. Та будто бы ей отказала и в отчаянии девушка прыгнула с моста. Сейчас исследователи уже опровергли эту историю.

- Это все фантазия. Среди людей, которые охраняли дом Ипатьева никаких фамилий «Чайковский» нет. Его нет в списках следственного дела Николая Соколова (по поручению адмирала Колчака он первым в Екатеринбурге пытался выяснить, что стало с Царской семьей, - Прим. Ред.), - объясняет заведующий отделом истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея, Николай Неуймин.

Но в то время четкого понимания о том, что же произошло с Царской семьей в доме Ипатьева, не было. Хватало и тех, кто верил девушке, и тех, кто сомневался в ее истории. В итоге бабушка настоящей Анастасии решила устроить Анне Андерсон очную ставку и отправила к ней того, кто одним из последних видел живую Анастасию – личного камердинера убитой Императрицы Алексея Волкова.

Дети Николая II. Анастасия - вторая справа. Фото: Госархив

УБЕЖАЛ ОТ РАССТРЕЛА

Как вспоминали об Алексее Волкове современники: «Ни один человек не мог пройти к Императрице или выйти от нее помимо него. Никто не мог позвонить иначе, как через него». В 1917-м Волкову было 59 лет. Он был одним из тех, кто приехал в Екатеринбург из Тобольска вместе с Царской семьей, и кому из приближенных Романовых посчастливилось тогда выжить. По воспоминаниям Волкова, в Екатеринбург с Романовыми он приехал на поезде. А вот потом их пути разошлись. Вместо дома Ипатьева Волкова отвезли к зданию тюрьмы, где и разместили в одной из камер.

- На другой день из Ипатьевского дома привели к нам в тюрьму и посадили в нашу камеру камердинера государя Чемодурова, - писал Волков. - Посажены мы были в политическое отделение тюрьмы.

Уже после убийства Царской семьи Волкова перевели в Пермскую тюрьму. Однажды его и других заключенных вывели под конвоем в соседний лес, чтобы расстрелять. Перед самым залпом камердинер Императрицы убежал в лесную чащу и так спасся. В дальнейшем он смог добраться до Маньчжурии (северо-восток современного Китая, - Прим. Ред.), а уже потом оттуда уехал в Эстонию.

НЕ УЗНАЛА КАМЕРДИНЕРА СВОЕЙ МАТЕРИ

Когда бабушка Анастасии попросила Волкова посмотреть на Анну Андерсон, та жила в доме у писательницы Харриет фон Ратлеф. Волков впоследствии написал бабушке Анастасии, что не узнал ее в Анне Андерсон. Он отметил, что видел ее два дня. В первый раз ему разрешили поглядеть на нее лишь через окно. Во второй день он смог пообщаться с ней лично. Она не только не узнала его, но и не смогла нормально ответить ни на один из его вопросов о детстве Анастасии.

- Поведение людей, окружавших тогда Чайковскую (в тот момент считалось, что она носит фамилию солдата, спасшего ее из дома Ипатьева, - Прим. Ред.) показалось довольно подозрительным, - писал в отчете Волков. - Они беспрестанно вмешивались в разговор, отвечали иногда за нее. Объясняли всякую ошибку плохим самочувствием моей собеседницы.

А то, что и лицом то на Анастасию она не очень похожа (многие отмечали, что у нее больше общего с ее сестрой Татьяной, - Прим. Ред.), так то следствия ударов по лицу, которые она получила в доме Ипатьева. Да и лет-то сколько прошло?

Несмотря на показания Волкова людей, веривших, что перед ними Анастасия, не убавилось. Хотя потом и воспитатель императорских детей Пьер Жильяр навещал ее и тоже подтвердил, что никакая это не Анастасия.

- Нет ни одного ближайшего родственника, который признал бы, что Анна Андерсон это Анастасия, - отмечает заведующий отделом истории династии Романовых Свердловского областного краеведческого музея, Николай Неуймин. - Другое дело, что часть русской эмиграции очень желала, видимо, на этой истории как-то заработать. Причем вокруг Анны Андерсон были люди, которые не состояли в ближайшем круге Царской семьи. Они не были допущены до общения с Царской семьей изначально. Поэтому я допускаю, что они хотели верить, что это так.

Фотография Францизски Шанцковской, которой по распространенному мнению и являлась на самом деле Анна Андерсон

РАНЫ ПОЛУЧИЛА НА ФАБРИКЕ, А НЕ В ДОМЕ ИПАТЬЕВА

Однажды, рассказывая о своем чудесном спасении, Анна Андерсон нелестно высказалась о дяде Анастасии – немецком герцоге Эрнсте Людвиге. Якобы во время Первой мировой войны он тайно ездил в Россию и тем предал Германию. Впоследствии именно этим признанием она объясняла то, что европейские «родственники» отказываются ее узнавать. Если признают, то значит и ее слова про дядю – это правда.

Между тем возмущенный герцог нанял детективов, чтобы те окончательно выяснили, откуда взялась самозванка. И детективы поведали ему, что зовут девушку не Анна Андерсон, а Францизска Шанцковская. И когда-то ее предки действительно были дворянами, да только польскими, а не русскими. К XX веку семья Францизски обеднела, поэтому, повзрослев, она пошла работать на фабрику в Берлине, где делали гранаты. Одна из них разорвалась, и осколки ранили девушку. Этим якобы и объяснялись шрамы на теле, которые девушка пыталась выдать за последствия расстрела в доме Ипатьева.

Убавилось ли после этого тех, кто верил Анне Андерсон? Как бы не так! В конце концов, настоящие родственники Францизски при очной ставке ведь не стали подписывать документ о том, что они ее узнали.

До конца жизни Анна Андерсон так и не признала, что она не Анастасия. В 1928 году она переехала в США. Спустя четыре года опять вернулась в Германию, где ее с удовольствием принимали местные аристократы. После Второй Мировой войны она вновь вернулась в США, где вышла замуж за историка Джона Манахана. А умерла она в 1984 году от воспаления легких.

В 1991 году под Екатеринбургом были проведены официальные раскопки, в ходе которых были найдены останки Царской семьи. Чтобы подтвердить это, была проведена генетическая экспертиза. Были там и останки Анастасии. Генетический анализ тогда провели и для самой Анны Андерсон - на основании материала, который остался после операции, проведенной ей в 1979 году. Он показал, что Романовым она не родственница.

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