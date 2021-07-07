Загадки дома Ипатьева: куда исчезли лакей и дядька Царской семьи Романовых

Николай II с дочерьми в Тобольске. Фото: из фондов музея Монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма

В ночь с 16 на 17 июля 1918 года в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге большевики расстреляли Николая II с женой и детьми, а также их приближенных: врача Евгения Боткина, повара Ивана Харитонова, комнатную девушку императрицы Анну Демидову и камердинера Алексея Труппа.

Но тех, кто тогда мог оказаться в расстрельной комнате, могло быть и больше. Дело в том, что не все приближенные Царской семьи, жившие с ними в Екатеринбурге, смогли остаться в доме Ипатьева. Так, Терентий Чемодуров, камердинер Николая II, еще за два месяца до гибели Романовых заболел и был переведен в больницу екатеринбургской тюрьмы. Благодаря этому он выжил и после того, как город заняли белые, вышел на свободу.

Николай II с родными незадолго до гибели. Фото: Государственный архив

Также в доме находился поваренок Леонид Седнев. Перед самым расстрелом Царской семьи большевики отослали его из дома Ипатьева. Об этом была последняя запись в дневнике императрицы Александры Федоровны:

«…Прислали за Ленькой Седневым, чтобы он пошел и попроведовал своего дядю, и он поспешно убежал. Гадаем, правда ли все это и увидим ли мы мальчика снова».

Дядя поваренка это Иван Седнев, лакей Царской семьи, который вместе с ними некоторое время находился в доме Ипатьева. Также вместе с Романовыми там находился Климентий Нагорный, дядька Цесаревича. И Седнев, и Нагорный загадочным образом исчезли из дома Ипатьева одновременно…

БЫЛИ ПРЕДАНЫ СЕМЬЕ РОМАНОВЫХ

И Седнев, и Нагорный были из крестьян. После призыва на военную службу они попали во флот на императорскую яхту «Штандарт», а оттуда перешли на службу в Царскую семью. Климент Нагорный, как дядька цесаревича, всегда должен был быть рядом с наследником: помогать ему в играх, носить на руках во время болезни и охранять. Иван Седнев был назначен лакеем дочерей Николая II. Он выполнял функции помощника и телохранителя великих княжон.

Климентий Нагорный катает Цесаревича и его друзей. Фото: Yale University

После революции Седнев и Нагорный отказались покинуть Царскую семью. Вместе с ними они находились в Тобольске, куда сослали Романовых, а потом и в Екатеринбурге. Здесь большевики взяли с Седнева и Нагорного расписки, в которых те обещали подчиняться распоряжениям, исходящим от коменданта дома Ипатьева.

О том, что происходило в нем, Седнев и Нагорный уже после своего заключения в Екатеринбургскую тюрьму рассказали князю Георгию Львову, который тоже находился под арестом (после своего отречения Николай II назначил его главой Временного правительства. Большевики задержали Львова в Тюмени весной 1918 года, - Прим. Ред.).

«В нашу тюрьму были доставлены лакей Царской семьи Седнев и дядька наследника Нагорный. Я встречался с ними постоянно в тюрьме во время прогулок, во время работ в огороде, - рассказывал князь Львов на допросе следователю Николаю Соколову, которому Колчак поручил выяснить, что стало с Романовыми в Екатеринбурге. - Лично от них у меня осталось такое впечатление. Седнев и Нагорный – прекрасные ребята, не глупые, отдавали себе отчет во многом, здоровые и телом и духом, были преданы Семье»

Так, по словам Ивана Седнева и Климента Нагорного, в тобольской ссылке Романовым жилось спокойно. Их никто не трогал. Николай II много занимался физическим трудом – пилил дрова, работал в саду, развел образцовый огород. Но в апреле из Москвы пришло распоряжение – немедленно увозить Царскую семью из Тобольска.

«До Тюмени ехали на лошадях. Была самая распутица, - рассказывал князь Львов. - Но комиссар не обращал внимания, гнал, не взирая ни на что, без всяких остановок. Кажется, только и была одна остановка, на которой он позволил напиться чаю. Я помню, что Седнев удивлялся и говорил: «и как только государыня вытерпела?»

Николай II Романов с цесаревичем. Фото: из фондов музея Монастыря в честь Святых Царственных Страстотерпцев в урочище Ганина Яма

Режим в доме Ипатьева, Седнев и Нагорный называли «ужасным». Охрана постоянно воровала личные вещи Романовых, причем не только золотые и серебряные предметы, но даже обувь и белье.

«Царь не вытерпел и вспылил: сделал замечание. Ему в грубой форме ответили, что он – арестант и распоряжаться больше не может. Самое обращение с ними вообще было грубым, - передавал слова Седнева и Нагорного князь Львов. - Становилось все хуже и хуже. Сначала, например, на прогулки давали 20 минут времени, а потом стали все уменьшать это время и дошли до 5 минут. Физическим трудом совсем не позволялось заниматься. Наследник был болен. К нему просили пропустить доктора <…> но просьба уважена не была. <…> Дурно обращались с Княжнами. Они не смели без позволения сходить в уборную. Когда они шли туда, до уборной провожал обязательно красноармеец. По вечерам княжон заставляли играть на пианино. Стол у них был общий с прислугой»

Седнев и Нагорный в доме Ипатьева постоянно заступались за членов Царской семьи. Ругались с охраной дома из-за кражи личных вещей Романовых.

«Как преданные семье люди они защищали ее интересы. В результате они попали в тюрьму», - говорил князь Львов.

РАССТРЕЛЯЛИ В ЛЕСУ

К концу июня 1918 года большевики стали собирать в здании Американской гостиницы (находится на улице Малышева, 68. В ней в 1890 году по пути на Сахалин останавливался писатель Чехов, - Прим. Ред.) людей, обвиненных в антиреволюционной деятельности. Всего около 40 человек. В ночь на 30 июня из них выделили отдельную группу в 20 человек, в которой оказались и Седнев с Нагорным.

- Арестованным было приказано выйти на улицу и разместиться в двух грузовых автомобилях и двух повозках, - рассказывает Иван Сильченко, научный сотрудник Музейного комплекса УГМК. - В качестве конвоя было выделено 30-40 красноармейцев, которые были вооружены карабинам и гранатами. Их повезли мимо станции Екатеринбург-II (теперь это станция Шарташ, - Прим. Ред.) по Сибирскому тракту.

Неподалеку от городской свалки машины и повозки остановились. Арестованным велели выйти на дорогу. Красноармейцы окружили их, и повели к лесу, где приказали выстроиться в шеренгу у канавы. Затем началась стрельба. Одному из арестованных, крестьянину по фамилии Зырянов, удалось в этот момент убежать в лес.

- Через полчаса Зырянов вышел к постройкам, которые, по его словам, были похожи на летние дачи, забрался под крыльцо одного из домов и проспал до вечера следующего дня, - говорит Иван Сильченко. - Проснувшись и потеряв ориентиры, он пошел «куда глаза глядят» и снова вышел к месту расстрела. Убитых не было видно, а канава была закопана.

Лакей Иван Седнев выполнял функции помощника и телохранителя дочерей Николая II. Фото: предоставлено Музейным комплексом УГМК

В местной прессе большевики сообщали, что расстрел заложников был местью за гибель революционера Ивана Малышева. Во время одного из сражений он был захвачен белогвардейцами и казнен.

- Объявление со списком расстрелянных было размещено также на дверях Американской гостиницы, что вызвало в городе ажиотаж и всплеск слухов, - рассказывает Иван Сильченко.

Это событие шокировало жителей Екатеринбурга и, по мнению историков, привело к тому, что когда 25 июля в город вошли белые, горожане приветствовали их и стали вступать в военные антибольшевистские подразделения.

Уже 30 июля тела убитых извлекли из общей могилы на месте расстрела. Похоронная процессия, в которой участвовали тысячи горожан, дошла с телами до Кафедрального собора, где прошло отпевание. Похоронили погибших на Ивановском кладбище и на кладбище у Ново-Тихвинского женского монастыря (сейчас на его месте парк Зеленая Роща, - Прим. Ред.). Новая власть, установившаяся в городе, организовала следствие, чтобы найти причастных к расстрелу людей, но выяснилось, что все они уже покинули город.

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