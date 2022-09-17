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Общество17 сентября 2022 4:00

«Делая эти снимки, я рисковал всем»: автор секретной фотосъемки сноса дома Ипатьева, рассказал, как сделал уникальные кадры

Автор секретной фотосъемки сноса дома Ипатьева, рассказал, как сделал уникальные кадры
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Этот снимок 13 лет тайно хранился в столе у его автора. Фото: Виталий Шитов

Этот снимок 13 лет тайно хранился в столе у его автора. Фото: Виталий Шитов

Ровно 45 лет назад на улице Карла Либкнехта начался снос дома Ипатьева. Местные жители, да и зарубежные гости начинали проявлять слишком большой интерес к зданию, в подвале которого в 1918 году была убита Царская семья, поэтому советские власти решили сровнять здание с землей.

Сначала дом Ипатьева хотели взорвать, но затем испугались, что разброс осколков будет слишком большой и поэтому решили, что сносить будут с помощью клин-бабы – железной болванки на цепи. Историческое событие журналистам тогда снимать запретили – здание даже обнесли забором, чтобы с улицы ничего не было видно.

Но один фоторепортер все-таки смог проникнуть на закрытую территорию, чтобы сделать несколько уникальных фотокадров – Виталий Шитов. По просьбе «Комсомольской правды» он вспомнил, как тогда это ему удалось.

Виталий Шитов на фоне того места, где до 1977 года стоял дом Ипатьева.

Виталий Шитов на фоне того места, где до 1977 года стоял дом Ипатьева.

Фото: Данил СВЕЧКОВ

ПРОНИК НА ЗАПРЕТНУЮ ТЕРРИТОРИЮ В АВТОБУСЕ

В 1977 году Виталий Шитов работал в управлении культуры Облисполкома в учебном центре для работников культуры. Находился он тогда как раз в доме Ипатьева. Здесь даже театральные постановки давали – в том самом подвале, где большевики расстреляли Николая II, его родных и приближенных. Поэтому о том, что дом будут сносить, Виталий Шитов знал заранее – он помогал вывозить из него оборудование фотолаборатории, в которой работал.

- У нас был маленький автобус при управлении культуры. На нем мы оборудование и вывозили из дома Ипатьева, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Виталий Шитов. – Так как автобус этот охране уже примелькался, то на нем мы с шофером Женей и решили проникнуть на территорию дома в день сноса.

Утром 16 сентября автобус, в котором было всего два человека, и окна которого были закрыты шторами, подъехал к дому Ипатьева. Сначала Виталий и Евгений поездили вокруг, пытаясь выбрать удачный ракурс, но сделать это было сложно, ведь забор закрывал весь обзор. Тогда они решили идти ва-банк.

- Часа три мы кружили и потом уже не оставалось ничего, кроме как попытаться заехать на территорию со стороны улицы Карла Либкнехта, - вспоминает Виталий Шитов. - Там были ворота, проемы в заборе с западной стороны. Техника туда заходила – тракторы, бульдозеры, экскаваторы. И мы набрались наглости и прямо туда и заехали и встали метрах в 30-50 от самого здания с северо-востока.

План сработал. Охрана не стала обращать внимания на автобус, который встал рядом с домом и из которого никто не вышел. Все-таки они много раз видели, как он вывозил из дома Ипатьева оборудование.

- Окна были зашторены. Только одно маленькое было открыто – то, которое на дом смотрело, - говорит Виталий Шитов. – Всех журналистов охрана поворачивала обратно. Поэтому я, как фотожурналист по образованию, понимал, что никто кроме меня снимков сноса дома Ипатьева не сделает. Я тогда не боялся. Мной руководило чувство профессионального долга. Если бы я этого не сделал, я бы себя проклинал. Была возможность, а не сделал.

В 1977 году в доме Ипатьева работал учебный центр управления культуры Облисполкома. Фото: ТАСС

В 1977 году в доме Ипатьева работал учебный центр управления культуры Облисполкома. Фото: ТАСС

13 ЛЕТ СНИМКИ ЛЕЖАЛИ В СТОЛЕ

В тот момент, когда тяжелая клин-баба, раскачавшись, пробила стену дома, в неприметном автобусе щелкнул затвор фотоаппарата. Виталий Шитов делал фотографию через окно и сразу прятал фотоаппарат, чтобы никто не заметил. Потом, выждав нужный момент, когда клин-баба вновь будет приближаться к стене дома, он поднимал его и делал новый снимок.

- У меня был опыт работы скрытой камерой, - рассказывает Виталий Шитов. – Тогда были еще фотоаппараты «Зенит». Я снимал на него.

Дом Ипатьева сносили два дня. Когда Виталий Шитов набрал кадров, неприметный автобус спокойно и беспрепятственно покинул запретную территорию. После этого 13 лет снимков никто не видел. Лишь водитель автобуса и сам фотограф знали об их существовании.

- В те времена если бы я опубликовал их, то рискнул бы не только своей репутацией, но, может быть, и жизнью. Я рисковал всем, - говорит Виталий Шитов. – И даже если бы я их переслал за границу, мне бы это вышло боком. Суровые времена были, когда нельзя было не только фотографии публиковать, связанные с монархизмом, но и даже говорить на эту тему было сложно. Не каждому ты мог говорить о царе, его трагической гибели, семье. Лишь шепотом и с доверенными людьми можно было это обсуждать.

Годами пленка и контрольные маленькие фотографии лежали дома у Виталия Шитова. А в 1990-м году он решился их опубликовать и отнес пленку в газету КЛИП, название которой было аббревиатурой от слов «Культура, литература, искусство, политика».

- Это была демократическая газета по тем временам, - вспоминает Виталий Шитов. - Я пришел в редакцию и предложил опубликовать этот репортаж. Они ошалели, взяли и сразу на трех полосах снимки опубликовали – 12 фотографий. Сверстали так, что был один большой снимок сноса, а остальные были поменьше.

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