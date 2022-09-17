«Делая эти снимки, я рисковал всем»: автор секретной фотосъемки сноса дома Ипатьева, рассказал, как сделал уникальные кадры

Этот снимок 13 лет тайно хранился в столе у его автора. Фото: Виталий Шитов

Ровно 45 лет назад на улице Карла Либкнехта начался снос дома Ипатьева. Местные жители, да и зарубежные гости начинали проявлять слишком большой интерес к зданию, в подвале которого в 1918 году была убита Царская семья, поэтому советские власти решили сровнять здание с землей.

Сначала дом Ипатьева хотели взорвать, но затем испугались, что разброс осколков будет слишком большой и поэтому решили, что сносить будут с помощью клин-бабы – железной болванки на цепи. Историческое событие журналистам тогда снимать запретили – здание даже обнесли забором, чтобы с улицы ничего не было видно.

Но один фоторепортер все-таки смог проникнуть на закрытую территорию, чтобы сделать несколько уникальных фотокадров – Виталий Шитов. По просьбе «Комсомольской правды» он вспомнил, как тогда это ему удалось.

Виталий Шитов на фоне того места, где до 1977 года стоял дом Ипатьева. Фото: Данил СВЕЧКОВ

ПРОНИК НА ЗАПРЕТНУЮ ТЕРРИТОРИЮ В АВТОБУСЕ

В 1977 году Виталий Шитов работал в управлении культуры Облисполкома в учебном центре для работников культуры. Находился он тогда как раз в доме Ипатьева. Здесь даже театральные постановки давали – в том самом подвале, где большевики расстреляли Николая II, его родных и приближенных. Поэтому о том, что дом будут сносить, Виталий Шитов знал заранее – он помогал вывозить из него оборудование фотолаборатории, в которой работал.

- У нас был маленький автобус при управлении культуры. На нем мы оборудование и вывозили из дома Ипатьева, - рассказывает «КП-Екатеринбург» Виталий Шитов. – Так как автобус этот охране уже примелькался, то на нем мы с шофером Женей и решили проникнуть на территорию дома в день сноса.

Утром 16 сентября автобус, в котором было всего два человека, и окна которого были закрыты шторами, подъехал к дому Ипатьева. Сначала Виталий и Евгений поездили вокруг, пытаясь выбрать удачный ракурс, но сделать это было сложно, ведь забор закрывал весь обзор. Тогда они решили идти ва-банк.

- Часа три мы кружили и потом уже не оставалось ничего, кроме как попытаться заехать на территорию со стороны улицы Карла Либкнехта, - вспоминает Виталий Шитов. - Там были ворота, проемы в заборе с западной стороны. Техника туда заходила – тракторы, бульдозеры, экскаваторы. И мы набрались наглости и прямо туда и заехали и встали метрах в 30-50 от самого здания с северо-востока.

План сработал. Охрана не стала обращать внимания на автобус, который встал рядом с домом и из которого никто не вышел. Все-таки они много раз видели, как он вывозил из дома Ипатьева оборудование.

- Окна были зашторены. Только одно маленькое было открыто – то, которое на дом смотрело, - говорит Виталий Шитов. – Всех журналистов охрана поворачивала обратно. Поэтому я, как фотожурналист по образованию, понимал, что никто кроме меня снимков сноса дома Ипатьева не сделает. Я тогда не боялся. Мной руководило чувство профессионального долга. Если бы я этого не сделал, я бы себя проклинал. Была возможность, а не сделал.

В 1977 году в доме Ипатьева работал учебный центр управления культуры Облисполкома. Фото: ТАСС

13 ЛЕТ СНИМКИ ЛЕЖАЛИ В СТОЛЕ

В тот момент, когда тяжелая клин-баба, раскачавшись, пробила стену дома, в неприметном автобусе щелкнул затвор фотоаппарата. Виталий Шитов делал фотографию через окно и сразу прятал фотоаппарат, чтобы никто не заметил. Потом, выждав нужный момент, когда клин-баба вновь будет приближаться к стене дома, он поднимал его и делал новый снимок.

- У меня был опыт работы скрытой камерой, - рассказывает Виталий Шитов. – Тогда были еще фотоаппараты «Зенит». Я снимал на него.

Дом Ипатьева сносили два дня. Когда Виталий Шитов набрал кадров, неприметный автобус спокойно и беспрепятственно покинул запретную территорию. После этого 13 лет снимков никто не видел. Лишь водитель автобуса и сам фотограф знали об их существовании.

- В те времена если бы я опубликовал их, то рискнул бы не только своей репутацией, но, может быть, и жизнью. Я рисковал всем, - говорит Виталий Шитов. – И даже если бы я их переслал за границу, мне бы это вышло боком. Суровые времена были, когда нельзя было не только фотографии публиковать, связанные с монархизмом, но и даже говорить на эту тему было сложно. Не каждому ты мог говорить о царе, его трагической гибели, семье. Лишь шепотом и с доверенными людьми можно было это обсуждать.

Годами пленка и контрольные маленькие фотографии лежали дома у Виталия Шитова. А в 1990-м году он решился их опубликовать и отнес пленку в газету КЛИП, название которой было аббревиатурой от слов «Культура, литература, искусство, политика».

- Это была демократическая газета по тем временам, - вспоминает Виталий Шитов. - Я пришел в редакцию и предложил опубликовать этот репортаж. Они ошалели, взяли и сразу на трех полосах снимки опубликовали – 12 фотографий. Сверстали так, что был один большой снимок сноса, а остальные были поменьше.

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