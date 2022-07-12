Как сложилась судьба инженера Ипатьева, в доме которого убили семью Николая II

Николай Ипатьев купил дом в Екатеринбурге в 1908 году. Спустя десять лет ему пришлось съехать из него, чтобы большевики превратили здание в «темницу» для отрекшегося императора. ТАСС. Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

104 года назад почти в самом центре Екатеринбурга произошла трагедия. Большевики отвели отрекшегося императора Николая II Романова с женой и детьми в подвал дома Ипатьева и расстреляли. О той истории рассказывалось немало, но по-прежнему для многих остается загадкой, какую роль в происходивших событиях играл сам владелец дома инженер Николай Ипатьев. и куда он пропал после случившегося. Рассказываем, что известно о его судьбе.

БРАТ – ВИДНЫЙ ХИМИК ИЗ США

История знает двух знаменитых Ипатьевых. Первого зовут Владимир, он талантливый ученый и считается одним из основателей нефтехимии в США. Второго зовут Николай, он талантливый инженер и в его доме в Екатеринбурге были убиты Романовы. Владимир и Николай были братьями. Они родились в Москве в середине XIX века в семье знаменитого столичного архитектора.

Дом Ипатьева во времена, когда в нем находился Музей Революции. Фото: N. Tatarchenko, wikipedia.org

Если говорить про Николая, то образование он получил в Санкт-Петербурге, служил в армии в звании инженера штабс-капитана, а потом по совету старшего брата, однажды побывавшего в качестве химика в служебной командировке на Урале, переехал в промышленный Екатеринбург, где открыл компанию, занимающуюся прокладкой железнодорожных путей.

Его фирме даже поручили заняться участком дороги между Екатеринбургом и Пермью. Первое время Николай Ипатьев жил на съемной квартире, но дела у него так быстро пошли в гору, что уже через два года после переезда он смог купить себе дом на Вознесенской горке.

Дом тот, кстати, был целым особняком со всеми удобствами. Тут и электричество есть, и ванная комната с водонагревателем и даже погреб для хранения вина - тот самый, в котором позже большевики расстреляли Романовых.

ДВА ДНЯ НА СБОРЫ

В своем доме Ипатьев с женой спокойно прожил до 1918 года. Ему было уже 50 лет, когда Николай II отрекся от престола, а в дверь дома Ипатьева вдруг постучали большевики. Его воспоминания о том дне сохранились в фондах Государственного архива Российской Федерации. К тому моменту Ипатьев жил на верхнем этаже дома. Нижний он сдавал в аренду агентству по черным металлам.

Николай II Романов с родными были расстреляны большевиками в подвале дома Ипатьева в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Фото: проект «Трагедия семьи... Трагедия Родины...», Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера

«27-го апреля ко мне явился комиссар Жилинский (имени и отчества его не знаю) и, объявив, что дом мой будет занят для надобностей совета, предупредил меня о необходимости очистить весь дом к 29 апреля, - рассказывается в протоколе допроса Николая Ипатьева. – Услышав такое распоряжение, моя жена спросила, между прочим, Жилинского, будет ли нам гарантирована целость тех вещей, которые нами будут оставлены в квартире; Жилинский ответил на это, что в нашем доме будут жить такие люди, которые вещей не испортят»

Вывезти из дома Ипатьев смог лишь небольшое количество личных вещей. Остальное было описано советской комиссией, человеком, который до Гражданской войны служил техником на электрической станции. Ну а то, что осталось в доме, Ипатьев постарался запереть. Шкаф с дорогими книгами в своем кабинете он запер на ключ. Запер и посуду в столовой. В кладовой, комнате по соседству с той, где и произошел потом расстрел, он сложил ковры, после чего также запер ее на ключ.

«Ключи от запертых помещений оставлены были при мне, а сами помещения Члены Комиссии опечатали Советской печатью, - сообщает Ипатьев. - В каретнике у меня была сложена кухонная и столовая посуда и сундуки с платьем и бельем. Через некоторое время Председатель Исп. Комитета Чуцкаев потребовал от меня ключи от всех запертых помещений, чтобы проверить, что в них находится и, по осмотре помещений, наложил на них печати»

О том, для кого именно большевики готовят его дом, Ипатьев не знал до самого последнего момента. Лишь после 29 апреля, когда он уже съехал, сосед рассказал ему, что у него поселили Николая II с супругой и одной из дочерей. Остальных членов семьи привезли позже.

«Приблизительно через месяц от меня потребовали ключ от каретника для помещения Царский вещей, - рассказывал в протоколе Николай Ипатьев. – Я видел сам, что имущество было привезено на 28 подводах. Об условиях жизни Государя и его Семьи в моем доме я ничего не знаю, так как вскоре уехал из города в с.Курьинское»

Дети Николая II: Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и наследник Алексей Николаевич во внутреннем дворике Ливадийского дворца в 1914 году. Фото: проект «Трагедия семьи... Трагедия Родины...», Свердловский областной краеведческий музей имени О.Е. Клера

«ЖИЛЕЦ УЕХАЛ»

Перед тем, как уехать, Николай Ипатьев договорился со своей кузиной Евгенией Поппель, что она отправит ему телеграмму с определенными словами, если большевики вдруг освободят его дом. И такая телеграмма пришла к нему 22 июля - через пять дней после убийства Царской семьи. В ней было всего два слова: «Жилец уехал».

После этого Ипатьев вернулся в Екатеринбург. Ему вернули ключи от дома. Вскоре столицу Урала занял Чехословацкий корпус. Город вернулся под контроль белого движения и следователь Николай Соколов по поручению адмирала Колчака начал разбираться, куда пропал Николай II с родными, и что произошло в доме инженера Ипатьева, где в подвале в стенах появились следы от пуль.

Отметим, что к самому Ипатьеву у следствия вопросов не было, тем более что он согласился помочь белому движению выяснить правду. В 1919 году адмирал Колчак, который тогда был Верховным Правителем России, приказал арендовать дом Ипатьева, чтобы опечатать его – место преступления должно было остаться нетронутым. Сам владелец дома согласился сделать скидку. В дореволюционное время он сдавал дом в аренду на год за 14 тысяч рублей. Плюс арендаторы должны были за свой счет отапливать его. Но казне он решил уступить дом за 12 тысяч.

Дом Ипатьева был снесен в 1977 году. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«При этом, оставаясь жить в нижнем этаже дома, г. Ипатьев принимает на себя внутреннюю охрану дома, - сообщал Колчаку в секретной записке генерал Михаил Дитерихс. - Для наружной охраны в ночное время надо учредить один наружный милицейский пост. Будка у дома имеется. Для поддержания дома зимой в должной температуре требуется в год 24 сажени дров. Таким образом наем дома казною обойдется в год около 25 000 рублей»

Планам этим сбыться было не суждено. Через полтора месяца после того, как было написано это письмо, Екатеринбург вновь был занят красными. Сам Ипатьев оставаться в городе не рискнул. Эвакуировался из него с белыми, а потом и вовсе эмигрировал в Чехословакию. Он прожил до 1938 года в Праге, где работал преподавателем. Там и умер в возрасте 69 лет. Его похоронили на Ольшанском кладбище при Успенском храме, где покоятся многие выдающиеся российские люди, которые после революции были вынуждены уехать из своей страны. Например, там же похоронены писатели Аркадий Аверченко и Василий Иванович Немирович-Данченко, а также мать и сестра писателя Владимира Набокова.

Найти могилу Николая Ипатьева не сложно. На его надгробном камне есть надпись: «Инженеръ Николай Николаевичъ Ипатьевъ 1869 – 1938». Ну а на сайте храма о месте его захоронения написано буквально одной строчкой: «Н.И. Ипатьев, в доме которого был убит последний Российский Император и его августейшая семья».

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