Весит почти 80 кг: на Урале козел Ромка вообразил себя оленем и растолстел до гигантских размеров

Ромка живет в одном загоне с «собратьями» и ест столько же, сколько они Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пятилетний козел Ромка считает себя северным оленем. Он весит почти 80 килограммов. Встретить такого толстячка – настоящая редкость. Таким упитанным козлик стал из-за того, что вырос среди оленей. С «собратьями» он живет в одном загоне, и, не желая отставать, ест столько же, сколько они. Из-за лишнего веса у козлика начались проблемы с суставами. Ограничить козла в еде, пока он живет с оленями, просто невозможно. Но жизнь без своего стада может быть для Ромки еще опаснее…

Рома никогда не отказывает себе в удовольствии полакомиться едой Фото: Алексей БУЛАТОВ

«ВЕСИТ В ДВА РАЗА БОЛЬШЕ НОРМЫ»

Козел Ромка живет в Историко-этнографическом парке «Земля предков» в 36 километрах от Екатеринбурга. Туда его привезли в 2017 году из Новоуральска.

- Ромка появился у нас, когда был совсем маленьким. Живет он в одном загоне с тремя оленями и двумя оленихами. Его здесь никто не обижает. Он у нас тут за младшенького, - рассказывает директор парка Наталья Бердюгина.

Рома весит почти 80 килограммов. Это в два раза больше веса крупного козла Зааненской породы (порода домашней козы с короткой, белой шерстью, обычно без рогов).

Козлик весит почти 80 кг Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Такой вот он у нас большой и толстенький, потому что живет под оленьей кормушкой, и ему первому вся еда достается. А он и рад, - смеется Наталья. - К тому же, Рому кастрировали в первый год его жизни, иначе бы он ко всем приставал. Но ведь он должен на свободе ходить.

Каждый день на всех, включая Рому, у владельцев парка уходит три-четыре ведра овса перемешанного с комбикормом. А в качестве лакомств оленям и Роме перепадают яблоки, морковку или грибы, когда они есть.

Из-за лишнего веса у ромы начались проблемы с суставами Фото: Алексей БУЛАТОВ

«НЕ МОЖЕТ БЕЗ "СОБРАТЬЕВ"»

Из-за лишнего веса у Ромы начались проблемы с со здоровьем.

- У него вывихнулись голеностопы суставов на передних ногах. Но жить ему это абсолютно не мешает. Конечно, бегать, как все олени, он не может, но по всему парку гуляет совершенно спокойно, - поясняет Наталья.

Ограничить Ромку в еде, пока он живет с оленями в одном загоне, просто невозможно. Как объясняют сотрудники парка, еду оленям накладывают в общую кормушку, чтобы у них всегда был свободный доступ к ней. Поэтому козла несколько раз пытались отделить от «собратьев», но это вызвало у него сильнейший стресс.

Рома чувствует себя спокойно, когда живет вместе с оленями Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Поскольку козлики — тоже стадные животные, Рома очень страдал, когда его из стада забирали. Весь день плакал. Пришлось его селить обратно. И вот тут такая дилемма: либо Рома стройный, либо Рома веселый. Решили, что пусть лучше будет веселый, - улыбается Наталья.

Каждые полгода Рому осматривают ветеринары. Они подтверждают, что угрозы жизни козлу лишний вес и проблемы с суставами не представляют. Поэтому его больше не пытаются отделить от «собратьев».

Больше всего Ромка любил спасть рядом с оленями, греясь о их мягкие бока. Теперь упитанный козлик по-настоящему счастлив и радуется каждому дню.

Козлик умеет улыбаться Фото: Алексей БУЛАТОВ

Парк основали друзья и однокурсники Наталья Бердюгина и Алексей Слепухин Фото: Алексей БУЛАТОВ

* О парке

Историко-этнографический парк «Земля предков» основали друзья и однокурсники Наталья Бердюгина и Алексей Слепухин.

- Важно понимать, что у нас не прогулочная зона, парк-музей. У нас проходят различные экскурсии и мастер-классы. Мы рассказываем о народах манси, на чьей исторической территории живем, готовим блюда этого народа, мастерим поделки. В экскурсии, конечно, входит знакомство с оленями. Их можно покормить яблочками. Но они у нас не ездовые и, если они не захотят, чтобы вы их гладили, мы их не заставляем.