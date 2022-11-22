Эта победа позволила команде Гончаренко выйти на первое место в группе D Фото: Алексей БУЛАТОВ

«Урал» на домашнем стадионе одержал победу над ЦСКА в рамках пятого тура группового этапа Кубка России. Основное время завершилось вничью 0:0, победителя выявляли в серии пенальти. В новом формате Кубка команды бьют с точки без дополнительных таймов по 15 минут.

Несмотря на мороз на стадионе пришло немало болельщиков, учитывая суровую погоду. Матч начинался при температуре -10 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Первыми били гости, но Мойзес попал в штангу. Его промах мог стать решающим. Но пятым у «Урала» исполнять 11-метровый отправился молодой защитник Татаринов. Игрок хозяев переиграл вратаря Торопа, однако послал мяч в сторону от правой штанги. Исправлять ситуацию пришлось арендованному у ЦСКА Илье Помазуну - вратарь «шмелей» мастерски взял удар защитника Никиты Ермакова.

Саша Зделар покинул поле на 86 минуте Фото: Алексей БУЛАТОВ

А решающий удар выполнил Сильвие Бегич. Хорват спокойно отправил круглого в левую «девятку». Итого 5:4 по пенальти побеждает «Урал». Впереди у екатеринбуржцев последняя игра с «Торпедо», она пройдет в Москве 26 ноября.

Вратарь ЦСКА Помазун, выступающий на правах аренды в «Урале», принес победу екатеринбуржцам Фото: Алексей БУЛАТОВ

Радость победителей Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сейчас «Урал» занимает первое место. Ранее команда Гончаренко дважды огорчила «Сочи» и обыграла «Торпедо» на своем поле.