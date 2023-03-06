Шесть наивных вопросов филологам Екатеринбурга о запрете иностранных слов в русском языке

Изменения вошли в закон «О государственном языке РФ» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В конце февраля Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который будет стимулировать соблюдение норм литературного русского языка, а также возьмет под контроль использование иностранных заимствований. Изменения вошли в закон «О государственном языке РФ». Специалисты по юридическим науками и филологи объяснили, что теперь изменится.

МНОГО ЛИ ИНОСТРАННЫХ СЛОВ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ?

Немало. Русский язык, как и любой другой, без заимствований обойтись не может. Они появлялись во все исторические эпохи.

- Сегодня много заимствований из английского языка, - объясняет директор Филологического факультета УрФУ Анна Плотникова. – Заимствования зачастую не осознаются нами, как заимствования. Слова «студент», «университет», «экзамен» иностранного происхождения. Но они уже плотно вошли в наш язык. Без них русский язык не сможет функционировать.

По закону, использовать в документации заимствованные слова можно только те, у которых нет аналогов в русском языке Фото: Анатолий ЖДАНОВ

ЧТО ДЕЛАЕТ ЗАКОН «О ГОСУДАРСТВЕННОМ ЯЗЫКЕ РФ»?

Он действует с 2005 года и, например, регламентирует, что при использовании русского языка, как государственного, не надо использовать заимствования, у которых есть аналоги в русском языке. То есть, зачем писать «таск», если можно написать «задача»? Зачем «митап», если есть «собрание»?

- Это совершенно правильно, - говорит Анна Плотникова. – Злоупотребление словесными единицами, имеющими аналоги в русском языке, создает плохое впечатление и о говорившем человеке и об организации.

А СЕЙЧАС ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ В ЗАКОНЕ?

Поправки в законе появляются не в первый раз. Сейчас они касаются именно его использования, как государственного. То есть это все, что касается деятельности государственных органов – того, например, какие слова использовать в документации, в делопроизводстве, в судопроизводстве...

- По сути, та статья о которой мы говорим, о запрете иностранных слов, существовала и ранее в законе, - объясняет доцент кафедры управления персоналом и социологии Уральского института управления РАНХиГС Мария Ворошилова. - В ней появляется единственная оговорка о том, что теперь мы с вами будем точно знать, какие слова входят в состав литературного языка и в том числе государственного языка. А какие слова будут новыми, использование которых будет требовать дополнительных комментариев в речи.

По закону, использовать в документации заимствованные слова можно только те, у которых нет аналогов в русском языке Фото: Анатолий ЖДАНОВ

КТО БУДЕТ СЛЕДИТЬ ЗА ТЕМ, КТО КАК ГОВОРИТ И ПИШЕТ?

В пояснительной записке к закону сказано, что контрольно-надзорный орган еще не определен. Ответственность тоже не установлена.

- Практика последнего времени говорит, что штрафы появятся в любом случае. Требуется только время, - объясняет доцент кафедры теории и истории государства и права Уральского института управления РАНХиГС Инара Ягофарова. - Скорее всего, изменения будут внесены в Кодекс об административных правонарушениях. Будем ждать. Это все должно появиться к 2025 году.

СЛОВА «СЕНАТОР» И «ПРЕЗИДЕНТ» ТОЖЕ ЗАИМСТВОВАННЫЕ. С НИМИ ЧТО?

- Эти слова не будут изменяться, они плотно вошли в русский язык, укоренились, - говорит Анна Плотникова. – Заменить слово «президент» невозможно. У него нет синонима в русском языке. И все-таки «президент» это определенный статус. С такими словами ничего не произойдет.

А ЧТО БУДЕТ С РАЗГОВОРНОЙ РЕЧЬЮ?

- Все изменения коснутся только публичной сферы. Нашей разговорной речи обычной это не коснется, - говорит Инара Ягофарова. - Никто бегать за нами и штрафовать нас не будет. Самый главный плюс данного нововведения - это обращение внимания к словарям, к значимости русского языка и правильности его использования. Будем надеяться, к 2025 году появятся нормативные словари, которые будут универсальны. К 2025 году мы сможем понять значение этих поправок и меру ответственности, которая к тому времени, скорее всего, появится.