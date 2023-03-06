Екатеринбургский митрополит выступил против возвращения советских названий в Донбассе

Митрополит Евгений назвал две причины, по которым советские названия возвращать не нужно Фото: Алексей БУЛАТОВ

Митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений рассказал, почему православных патриотов возмущает, когда после освобождения территорий Донбасса здесь восстанавливают советские революционные памятники и названия.

Глава митрополии относится к этому явлению негативно по двум причинам. Он считает, что возвращение названий связано с ностальгией по сильным сторонам Советского Союза, чаще всего – по советским мифам.

- Мы сами не разделяем тех ценностей, которые стоят за возвращаемыми памятниками и наименованиями. В коммунистическую утопию не верили сами советские вожди, а среди разрушителей СССР были сплошь партийные деятели, - говорит митрополит Евгений.

По словам владыки, сегодня красный флаг поднимают, потому что помнят, как под ним побеждали наши спортсмены, которые сегодня вынуждены унижаться и выступать под нейтральным флагом без гимна.

- Иван Куляк за еле заметную букву Z на форме был отстранен нашей же Федерацией спортивной гимнастики даже от внутрироссийских соревнований. В Советском Союзе такое было бы невозможно представить. И где этот Ваня сейчас? – рассуждает митрополит Евгений.

Также глава митрополии привел в пример борьбу с коррупцией в советские годы, а на обложках журналов публиковали доярок, а не «блондинок в шоколаде» с сомнительным заработком.

В ДНР уже вернули часть советских названий. Фото: Минтранс ДНР

- Вместо того, чтобы лгать о своей любви к СССР, лучше верните нам его силу. Не надо этих имитаций в виде возвращения советских названий. Верните нам не воспоминания о советской славе, а саму эту славу, - заключает митрополит Евгений.

Также владыка в качестве аргумента своей позиции указал на несамостоятельность и вторичность. Если противник не любит все советское, значит, это придется полюбить нам. Раз противник вернул городу название Бахмут, значит, назовем его Артемовском.

Митрополит уверен, что такая зависимость от чужого мнения является слабостью. Идти на освобожденные территории нужно со своей идеей, а не выстраивать позицию, противоположную позиции противника.

- Это слабая позиция, тупиковая, унизительная и проигрышная, - уверен митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

Ранее «Комсомольская правда» писала о том, что города, проспекты и улицы на освобожденных территориях Донбасса будут носить прежние названия, которые у них были до 11 мая 2014 года. Указ подписал год назад глава ДНР Денис Пушилин.