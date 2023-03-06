Семен принимал участие в заседании по видеосвязи Фото: Олег ГАЛИМОВ

В Екатеринбурге рассмотрели апелляцию 19-летнего студента Колледжа железнодорожного транспорта УрГУПС Семена Конкина. Молодого парня, планировавшего выучиться на машиниста, задержали 24 февраля вслед за одногруппником Эриком Мангасаровым.

Последний был пойман при попытке написать баллончиком гадости в адрес ОКБ «Новатор» на проспекте Космонавтов. Охрана режимного объекта поймала студента и передала полиции. Однако, по словам знакомых, при обыске в комнате общежития у Мангасарова и Конкина нашли украинские листовки.

ФСБ предъявила Семену обвинение по статье 33 части 1 статьи 205.1 УК РФ «Содействие террористической деятельности». А его товарищу вменяют покушение на террористический акт.

- Эрик у нас меланхолик. Замкнутый, сдержанный, задумчивый, местами даже ранимый. Его друг Семен такой же – замкнутый и необщительный. Они порвали связи с друзьями в начале третьего курса, - рассказывал «КП-Екатеринбург» однокурсник задержанных.

Студент останется в СИЗО как минимум до 24 апреля Фото: Олег ГАЛИМОВ

Адвокаты отказались разглашать, в чем именно обвиняют Семена. Защитники просили суд отправить отличника (Конкин получает губернаторскую стипендию. - Прим. ред.) под домашний арест или назначить ему запрет определенных действий.

Однако, несмотря на положительную характеристику, суд апелляционной инстанции отказался смягчать меру пресечения. Студент останется в СИЗО как минимум до 24 апреля.

Семен принимал участие в заседании по видеосвязи. Уже после окончания он попросил адвоката передать родным, что ему хочется получить в передачки в СИЗО.

Напомним, что по обвинению в работе на ВСУ ранее были задержаны Снежанна Байрамова и ее сожитель Григорий Истомин. Мать двоих детей стала фигурантом уголовного дела в начале 2023 года, после того как Григория вместе с другом задержали на ее автомобиле Toyota Avensis.