Первая очередь «сухого порта» уже готова – называется ТЛЦ «Уральский» Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

В Екатеринбурге подошел к концу VI Общероссийский форум «Города России - 2030». Одной из его ключевых тем стал «сухой порт» в Екатеринбурге. Так называют крупный инфраструктурный проект, который должен превратить Свердловскую область в ворота на восток для грузоперевозок.

- «Сухой порт» позволит Екатеринбургу стать крупнейшим транспортно-логистическим хабом страны, - отметил на открытии форума вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов.

«Сухой порт» прямо сейчас создается в столице Урала. Рассказываем, почему он важен не только для Свердловской области, но и для всей России.

ПОЕЗДА С КОНТЕЙНЕРАМИ ВМЕСТО КОРАБЛЕЙ

Первую очередь «сухого порта» открыли 1 ноября. Он называется ТЛЦ «Уральский» и расположен на площади более 130 гектаров. Это железнодорожные пути и специальная площадка для грузовых контейнеров. В них может перевозиться что угодно - продукты, товары народного потребления, заказы, сделанные в интернет-магазинах…

По словам губернатора Евгения Куйвашева, благодаря «сухому порту» Урал станет крупнейшим транспортно-логистическим хабом в России Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- В марте этого года ситуация в нашей стране кардинально изменилась, - писал губернатор Евгений Куйвашев в своем telegram-канале. - Прежние логистические цепочки уже не работают. Теперь основные потоки грузов пойдут с востока. И здесь Урал в очень выгодном положении. Я рассказал о проекте главе СвЖД Ивану Колесникову, предложил ему стать партнером проекта и принять активное участие в привлечении в регион новых логистов. Он полностью поддержал проект и сказал, что железная дорога готова выполнить все задачи.

- Благодаря появлению ТЛЦ «Уральский» у нас запущена технология вывоза контейнеров с портов востока в полувагонах, - рассказал Иван Колесников, начальник Свердловской железной дороги. - Эта технология была невозможна в такой массовости, если бы не было инфраструктуры, где бы осуществлялась эта перевалка. И Урал сегодня дал возможность этой перевалки для России. Три поезда ближе к концу года будут приходить ежесуточно в Екатеринбург, перегружаться и отправляться уже в Москву и Санкт-Петербург совсем с другими технологиями.

Часть грузов, понятно, будет оставаться здесь. Таких центров по стране появится девять. Но наш со временем станет самым крупным из них.

В пользу появления «сухого порта» сыграло не только удачное географическое расположение Екатеринбурга, но и то, что в Екатеринбурге на два года раньше срока завершили кольцевую дорогу вокруг города (ЕКАД).

- Это важно для развития транспортно-логистического узла, «сухого порта» нашей страны, - рассказывал губернатор Свердловской области. - И мы не остановимся на достигнутом: уже скоро начнутся работы по расширению северного полукольца ЕКАД.

После реконструкции северное полукольцо ЕКАДа зайдет на ТЛЦ «Уральский». Работы должны начаться уже в следующем году.

Такие контейнеры приходят в Екатеринбург по железной дороге Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

МИНИМИЗАЦИЯ ИЗДЕРЖЕК

Необходимость такого «сухого порта» особенно остро проявилась в этом году в связи с санкциями, наложенными на Россию недружественными странами.

- Уже восемь месяцев против России действуют беспрецедентные санкции, и в этих условиях рецептом адаптации являются свобода предпринимательства, инвестиционная активность и переориентация поставок с точки зрения логистики с рынков, на которых нас больше не ждут, на те рынки, где нам по-прежнему рады, - сказал Дмитрий Вахруков, заместитель министра экономического развития Российской Федерации. - Общая экономическая задача понятна: нам нужно минимизировать издержки на вывоз нашей продукции и на ввоз импортной.

Как отметили на форуме, «сухой порт» дает также огромное количество рабочих мест для жителей Свердловской области, плюс у региона появляются дополнительные возможности для промышленников и логистов, тех, кто определяет, как будут в дальнейшем развиваться производства.

«Сухой порт» также обеспечит работой огромное количество жителей Свердловской области Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

- Мы ощущаем серьезный объективный крен в сторону Востока, - отметил Андрей Беседин, президент Уральской торгово-промышленной палаты. - Проект «сухой порт» дает мощнейшие перспективы. Сегодня это не только организация логистических центров, но и создание огромного количества рабочих мест. Это такая установка флагштока в направление, за которое борются сегодня в том числе и наши соседи. У нас в стране появляется и Северный широтный ход (будущая железная дорога в ЯНАО. - Прим. ред.) и все это дает Екатеринбургу возможность использовать очередное свое преимущество, географическое и геополитическое. И очень приятно сегодня говорить о том, что Екатеринбург эту возможность не упустил.