На Урале подожгли квартиру блогера-садиста, который издевался над рыжим котом

Житель Режа николай Черепанов заставлял кота качать пресс, «натягивал» его на шею вместо шарфа, связывал лапы скотчем и сильно пугал. Фото: скриншот из видео/волонтер фонда «ЗООзащита»

В Реже подожгли квартиру блогера-садиста, который издевался над рыжим котом Сеней. Николай Черепанов, именующий себя, как «Дикий куколд» снимал ролики на свой YouTube-канал, на которых заставлял восьмилетнего кота качать пресс, натягивал его на свою шею вместо шарфа, связывал лапы скотчем и сильно запугивал.

Жестокие кадры облетели все местные СМИ, соцсети и паблики. На защиту несчастного животного встали подписчики блогера и волонтеры и местные жители. 2 марта зоозащитнице из Режа Марине Кузьминых удалось забрать питомца. Его увезли в Екатеринбург. Сейчас Сеня находится на передержке в фонде «ЗООзащита». По словам волонтеров, котик приехал к ним с травмами.

4 марта днем квартиру блогера пытались поджечь в отместку за рыжего кота. Перед этим на стене подъезда написали: «За котика». Пожар вовремя удалось предотвратить. Об этом сообщил подписчик паблика «Инцидент Екатеринбург».

- Неужели хоть на секунду поджигателям не пришла мысль, что в подъезде кроме него проживают и другие люди, среди которых есть дети и пожилые люди, - возмущается подписчик. - Хорошо, что в этот момент члены моей семьи оказались дома и успели предотвратить пожар.

Ролики с полуголым блогер, изевающимся над котом возмутили уральцев. Фото: скриншот из видео

Официальный представитель свердловского главка МВД Валерий Горелых подтвердил «КП-Екатеринбург» факт произошедшего инцидента.

- Сообщение о попытке поджога в дежурную часть территориального ОВД поступило от владельца жилища. Информация о возгорании зарегистрирована в установленном порядке. Представители МВД проводят проверочные мероприятия, опрашивают жильцов подъезда с целью установления возможных очевидцев и свидетелей. По итогам начавшейся работы отделом полиции Режа будет принято обоснованное процессуальное решение. Что касается рыжего пушистика по кличке Сеня, он по-прежнему находится на передержке. Специалисты устанавливают, причинен ли домашнему питомцу какой-либо вред, - отметил полковник Валерий Горелых.

Напомним, волонтер фонда «ЗООзащиты» Надежда Пасечная рассказала «КП-Екатеринбург» о том, что Сеня получил травмы и его ни в коем случае не отдадут прежнему хозяину.

- Мы проводили визуальный осмотр Сени в стационаре. У него переломаны ушные раковины. Других повреждений пока обнаружено не было. Сеня не истощен, но его шерсть в плохом состоянии. За ней не ухаживали, так как есть колтуны и общее ее состояние не смахивает на хорошее, - рассказала «КП-Екатеринбург» Надежда Пасечная.

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