На Урале впервые провели трансплантацию костного мозга ребенку с синдромом Дауна и лейкозом

Донором выступила мама девочки Фото: департамент информполитики Свердловской области

Свердловские врачи впервые выявили лейкемию у девочки в 2019 году. Тогда в детском онкоцентре ребенку провели необходимое лечение. Но спустя три года у нее случился рецидив. Борьба с острым лейкозом осложнялась наличием у девочки синдрома Дауна.

Как рассказала врач Центра детской онкологии и гематологии ОДКБ Лариса Вахонина, в таком случае иммунитет при злокачественных заболеваниях крови значительно снижается и от медиков требуется совершенная профессиональная компетенция в рамках как противоопухолевой, так и сопроводительной терапии.

После химиотерапии врачи решили провести трансплантацию костного мозга 10-летней пациентке. Донором выступила мама девочки. Такую операцию врачи Центра детской онкологии и гематологии Областной детской клинической больницы проводили впервые.

- С гордостью подчеркну: свердловские врачи одними из первых в регионе применяют этой метод лечения, который еще несколько десятилетий назад казался фантастикой. В результате нам удается спасать жизни маленьких уральцев, каждая из которых бесценна, - рассказал и.о. министра здравоохранения Свердловской области Андрей Карлов.

После пересадки девочке гемопоэтических стволовых клеток от мамы еще какое-то время восстанавливались функции трансплантата. Сегодня ребенок находится в ремиссии.

Отметим, что ежегодно в Свердловском детском онкоцентре проводится порядка 40 трансплантаций костного мозга. Медики заверяют, что эффективность трансплантационных технологий при лечении большинства рецидивов острого лейкоза не вызывает сомнений.