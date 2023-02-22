Анастасию Петрову хотят оставить под стражей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ленинском суде Екатеринбурга сегодня, 22 февраля, решается вопрос о продлении меры пресечения в виде заключения под стражу для 37-летней Анастасии Петровой. По версии следствия, в ночь на 26 декабря женщина задушила троих своих детей. Младшей дочке было всего 6 месяцев, сыновьям - 10 и 15 лет. Тогда свой поступок Петрова объяснила тем, что в детей вселились бесы. Она даже написала об этом сообщение своей родственнице. А та в свою очередь обратилась в полицию.

Уже 28 декабря Ленинский районный суд избрал для Петровой меру пресечения - горе-мать должна находиться в СИЗО до 26 февраля. На суде по продлению этого срока присутствовал отец Анастасии Петровой Владимир Дремин. Он рассказал «КП-Екатеринбург», что его дочери, обвиняемой в убийстве троих детей, запретили передачки в СИЗО. Сам он связывает это решение своим общением с журналистами.

Тот самый дом в Екатеринбурге, где произошло тройное убийство Фото: Олег ГАЛИМОВ

- Меня допрашивали в качестве свидетеля, как и мать Насти. С меня брали подписку о неразглашении. После моего общения с вами запретили передачки. Сейчас Настя жалуется, что желудок болит. Сказала это на встрече с адвокатом, - говорит Владимир Дремин.

В отношении 37-летней Петровой возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ «Убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии». Наказание за совершение этого особо тяжкого преступления предусмотрено вплоть до 20 лет лишения свободы.

Сейчас интересы Петровой представляют юрист из Санкт-Петербурга Татьяна Ерофеева.

Полную историю этой трагедии можно прочитать здесь.

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