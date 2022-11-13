«Каждый бокал приходилось пить до дна»: актер Анатолий Котенев о роли Бориса Ельцина в сериале «Корона» от Netflix

Анатолий Котенев в сериале «Корона» Фото: Netflix

У зрителей из России появился повод посмотреть пятый сезон зарубежного сериала «Корона» от Netflix. В этом шоу эпизод за эпизодом пересказывается практически вся жизнь британской королевы. Новые серии дошли до событий 1994 года, когда Елизавета II отправилась в Россию, где встретилась с президентом Борисом Ельциным.

Ельцина сыграл знаменитый советский, российский и белорусский актер Анатолий Котенев, известный по таким фильмам, как «Секретный фарватер», «Любить по-русски» и «Время первых».

Съемки эпизодов с Анатолием Котеневым проходили с 10 января по 27 февраля 2022 года. А в эфир пятый сезон «Короны» вышел только на днях. «Комсомольская правда» узнала у Анатолия Котенева, каково было играть Бориса Ельцина в сериале от Netflix.

Анатолий Котенев на съемках фильма «Время первых» Фото: Михаил ФРОЛОВ

УСЫ МИКОЯНА СТАЛИ БРОВЯМИ БРЕЖНЕВА

- Анатолий Владимирович, с чего все началось?

- Меня пригласили на роль Брежнева в фильме про Сергея Королева (картина «Главный» 2015 года о конструкторе ракетно-космических систем, - Прим. Ред.). Я прихожу в гримерную, а там смотрит на меня девушка и оценивает: «Ельцин, но не Брежнев. Хотя… Где тут у нас усы Микояна?». Достает коробочку из шкафчика, пополам усы разрезает и мне приклеивает их вместо бровей. Накрасили. И я сыграл Брежнева. Потом они опять мне звонят: «Толя, я тебе текст послала на роль Ельцина, но сниматься надо уже за границей - в Лондоне. Это «Корона» - культовый сериал». Мы с женой посмеялись. Сняли для проб пародию, хорошо провели время, отправили запись. А потом вдруг от режиссера приходит предложение провести пробы уже через видеоконференцию. Он сидел в Лондоне, переводчица в Мюнхене. Я в Москве.

- Вас долго утверждали на роль?

- Мы сделали несколько дублей. Попробовали три варианта разных, как показывать Ельцина. Как мне потом объяснили, после нашего разговора по видеоконференцсвязи режиссер сказал: «Ельцина больше не ищем». Я практически ничего для этого не сделал. Ни к кому не навязывался. Потом мне делали документы для поездки в Лондон, потому что мой паспорт был испорчен – мы случайно постирали его в рыболовной сумке, из-за чего моего лица на фотографии не осталось. Но, видимо, когда им надо, они все сделают для того, чтобы тебя пустили в Великобританию. И мне все документы необходимые выдали. И я благополучно приехал по этому очень сильно постиранному белорусскому паспорту в Лондон и стал сниматься.

- Долго вы находились в Англии?

- Съемочных дней было всего семь, но находился я там 48 дней. Им так удобнее было, чтобы я рядом был. Поэтому я отложил свои спектакли, съемки и поехал в Лондон и там снимался. Хотя большую часть времени я сидел и рисовал картинки. А еще гулял по Лондону. И потом мы ездили в разные города. Снимали не только в Лондоне, но и в Йоркшире, и в Оксфорде…

Также в сериале показали, как под Екатеринбургом были найдены останки Царской семьи Фото: Netflix

«ВКЛЮЧАЮ ЧТО-ТО ВНУТРИ, И Я УЖЕ ЕЛЬЦИН»

- Как вы готовились к этой роли?

- Вообще не готовился. Я ведь этим уже очень давно живу, мне уже 60 с хвостом (Анатолию Котеневу 64 года, - Прим. Ред.). И я во многих образах побывал. Я это еще в театральном институте почувствовал, что, например, в образе Епиходова (герой пьесы «Вишневый сад», - Прим. Ред.) мне гораздо легче находиться. И говорить что-то от его лица мне легче, нежели от себя. И так и пошло. Я что-то там включаю внутри себя, и я уже Ельцин. Я и голосом таким срывающимся говорил, как у Ельцина. Тут надо очень громко говорить. Он очень громкий был человек. Голос зычный. Режиссер подходил после каждого дубля, говорил, что ему очень понравилось. Но я только что приехал с Дальнего Востока и еще не видел, что там в сериале получилось.

- Вы лично были знакомы с Борисом Ельциным?

- Лично не был. Только с руководителем его охраны на каком-то награждении познакомился. А так нет.

- В сериале была и супруга Бориса Николаевича - Наина Ельцина. Как утверждали на ее роль Марину Шиманскую?

- Марина сейчас живет в Испании. Она достаточно известная русская артистка была (известна по роли капитана буксира в советской комедии «Берегите женщин», - При. Ред.). Сейчас у нее театральная школа. У них очень важный момент, что если Борис Ельцин – русский, то его не должен играть ни англичанин, никто другой. Именно среди русских искали актера. Если супруга Николая II немецкая подданная, то и актрису на ее роль надо искать в Германии. Но нашли в Польше, по-моему. У них все четко по этому поводу. Вот и с супругой Бориса Ельцина искали русскую актрису.

Супругу Бориса Ельцина сыграла российская актриса Марина Шиманская Фото: Netflix

- С Наиной Иосифовной вы или Марина Шиманская советовались, как лучше сыграть свои роли?

- Никогда не встречались. Но у Марины такая бессловесная роль. Режиссер говорил ей как себя вести. Она, грубо говоря, просто присутствовала рядом с моим Борисом Николаевичем. Она ничего не говорила, но роль у нее была достаточно сложная. Когда говоришь – играть легче.

С СЕРГЕЕМ ГАРМАШЕМ ХОТЕЛИ ВЫГНАТЬ ИЗ МХАТ

- Эпизод, в котором Елизавета II приезжает в Россию в 1994 году называется «Дом Ипатьевых». В этом доме в Екатеринбурге был убит Николай II с родными. Вы ведь и сами некоторое время жили в Екатеринбурге, когда учились в местном театральном институте (сейчас ЕГТИ, - Прим. Ред). Тогда город еще назывался Свердловском. Как в нем относились к истории гибели Романовых?

- Да, для нас это был важный момент. Мне ребята местные в Свердловске показывали: «Вот дом, в котором был расстрелян Николай II со своей семьей». Но в те времена об этом не принято было говорить. Скрытые монархисты, так называемые, об этом только говорили.

- А вы бывали в Ельцин Центре в Екатеринбурге? Там как раз можно посмотреть на коробочку с семенами, которую Елизавета II подарила Ельцину во время своего визита в Россию.

- Нет, я не был в Ельцин Центре. Я и в Екатеринбурге очень давно не был. Бывало, конечно, что я приезжал на съемки. Но погулять по городу тогда не удавалось. А мне очень хочется вновь в Екатеринбурге побывать. Понимаете, это город, где я провел свои самые молодые годы. Это беспечность. Мне было 17 лет, когда я приехал в Свердловск. Я учился в Свердловском театральном училище, носил относительно длинные волосы. Я был молодой, красивый. Студентки были красивые. Все прекрасно. У нас общежитие стояло на улице Татищева. Номер дома не помню, но там была такая печь, которую нужно было вот такими большими поленьями топить. Туалет стоял во дворе. Зимой у нас комнаты промерзали. У меня очень яркие воспоминания от Свердловского театрального училища. Сейчас это театральный институт. Потом, к большому огорчению родителей, я бросил Свердловское театральное училище. «Сюда мечтают поступить», - говорили родители. А я говорил, что хочу уйти, чтобы потом вернуться. Тогда это означало, что я хочу поступить в театральный институт в Москве. Оно, в общем, так и получилось. После Олимпиады-80 я поехал и поступил в школу-студию МХАТ, чему несказанно рад. Были случаи, что меня с моим другом Сережей Гармашем вообще хотели за поведение выгнать. Я был старостой курса, и мне такое поведение вообще не позволительно было. Но слава богу не выгнали.

«ДОЛОРЕС АМБРИДЖ» ЦЕЛОВАЛА РУКИ

- У Бориса Ельцина в реальности на левой руке не было двух пальцев. А как в сериале?

- Для них это не принципиально. Им важна хорошая история. Важно и чтобы внешне я был на Ельцина похож, чтобы было увесистое русское лицо, широкие плечи, и рост подходящий, чтобы был в сравнении с актрисой Имельдой Стонтон, которая Елизавету II играла. Если бы я снялся с пятью пальцами на левой руке, никто бы даже не сказал ничего. Но я же щепетильный такой - все время прятал два пальца, поворачивал руку таким образом, чтобы их не было видно. И сейчас мне прислали фотографию, где Елизавета кладет цветы и поклоняется могиле неизвестного солдата на Красной площади. Я рядом стою и у моего Ельцина три пальца на левой руке.

- Это деталь, за которой вы лично следили?

- Я старался, чтобы все соответствовало. Это моя прямая обязанность, это работа актера над собой. Для них это было не столь важно. Для них важнее было, что в первом дубле я выпил весь бокал сока, якобы вина, за королеву и потом все оставшиеся дубли, где я был в кадре, я вынужден был пить до конца.

Королева Великобритании Елизавета II и президент России Борис Ельцин во время официального обеда в Кремле в 1994 году Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

- Сколько же вы выпили бокалов?

- Мой желудок растянулся до полуведра. Все уже смеялись: «Нет-нет, Анатолий, надо выпить до конца, потому что вы в кадре и вы пьете до конца и показываете бокал, что он пустой». Я сделал ошибку. Надо было отпить и поставить бокал. Но я выпил весь в подтверждение того, что я русский человек – до дна за королеву. И потом мне пришлось все оставшиеся дубли, когда я был в кадре, выпивать до дна. Это уже наверное к трем литрам подбирался объем.

- Вы упомянули Имельду Стонтон, которая играет Елизавету II. Многие ее помнят, как крайне неприятную и очень жестокую учительницу Долорес Амбридж из фильмов про волшебника Гарри Поттера. А какая она на самом деле?

- «Гарри Поттера» я не видел. Я не настолько продвинутый. Но мне про нее говорили, рассказывали, как она играет в других картинах. Она сидит, ничего не делает, а от нее такая энергетика исходит. И я это почувствовал. Но она замечательный человек. Когда мы закончили снимать и всем объявили, что съемки нашего эпизода полностью закончены, я взял маленькие аккуратные ручки этой симпатичной актрисы и просто поцеловал. Она вырвала свои руки, схватила мои и стала целовать. Мне кажется это говорит о многом. Имильда потрясающая женщина. Казалось бы, чем выше статус артиста, тем круче он должен из себя что-то строить. Но тут вообще никакого пафоса не было. С ними вообще было так легко и свободно. У меня было ощущение, что мы сейчас снимем и будет торжество, что там уже столы накрыты и после окончания что-то будет происходить очень важное типа Нового года. Нет, они просто каждый день вот так работают. Очень хотелось бы что-то плохое про них сказать, но не подкопаешься. Басурмане русского языка не знают! Но я ведь тоже английский не очень знаю. Только yes, no, ok… (смеется).

Елизавету II сыграла Имельда Стонтон, известная по роли Долорес Амбридж в фильмах про Гарри Поттера Фото: Netflix

ЭТО НЕ ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ КИНО

- Какого Ельцина хотели увидеть создатели сериала?

- Мне дали перевод сценария, а там Ельцин на стол залезает, чтобы выступить. Я удивился, когда это Ельцин на стол залезал? А они мне объяснили, что в сериале не сам Ельцин. Он звучит, как Ельцин, но это не документальное кино и мы не имеем право слово в слово повторять все, что он говорил когда-то, например, с танка или еще где-то. Остается лишь сам факт.

- А какого Ельцина хотели показать вы?

- Я все время думал, что за плечами этого человека стоит огромная страна. А значит масштабность тут прежде всего. Роль состоит из мелочей. Взгляд, поворот, жест. Главное — не суетиться. Я об этом помнил, что все таки играю президента великой страны. Поэтому если уж выступить, то на стол нужно залезть, чтобы все увидели тебя. Ну, оправдал как-то эту сцену.

В одной из сцен сериала, персонаж Анатолия Котенева забирается на стол Фото: Netflix

- Где вы сейчас живете?

- Я с 2015 года живу и работаю в Москве. У меня другая семья, у меня дочка. Ей скоро будет четыре годика. Я русский и белорусский актер. Но позвали в Лондон, я в Лондоне снимаюсь. Позовут в Никарагуа, я и там буду сниматься, если это не будет противоречить моим воззрениям.

- Выгодно ли сниматься в сериале от Netflix?

- Да. У меня ипотека и они меня очень сильно поддержали. Я практически все выплатил сразу. И выплаты были cвоевременные. Раскрою маленький секрет, оплачивали там всегда полную неделю работы. Хоть ты день снимался, хоть три дня, платили как за неделю. И вот однажды мы снимали приезд Ельцина в Букингемский дворец и меня отправили часа на четыре домой. Потом позвонили и говорят, ты знаешь, у режиссера обнаружили ковид. А у нас там бесконечный тест на ковид был. Приезжаешь на съемки — сразу палочку в нос и в рот суют. Режиссер заболел, не может снимать. Надо время. Мы съемки переносим на три дня и они мне просто дописывают этот недоработанный день и оплачивают всю неделю. А это сумма, я вам скажу, очень приличная набегает.

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