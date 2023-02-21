Жительница Екатеринбурга спасла ребенка, провалившегося под лед городского пруда

Анна заметила, как несколько детей гуляют около полыньи, рассматривая уток Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге женщина спасла ребенка, который провалился под лед на городском пруду. Инцидент произошел еще 17 февраля в районе дворца игровых видов спорта. Анна заметила, как несколько детей гуляют около полыньи, рассматривая уток.

В какой-то момент лед под одним из мальчиков треснул, и школьник упал в ледяную воду, он пытался выбраться самостоятельно, но у него ничего не получалось.

Инцидент произошел еще 17 февраля в районе дворца игровых видов спорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Неравнодушная екатеринбурженка бросилась на помощь. Она подползла к мальчику и вытянула его на поверхность. Чтобы ребенок не замерз, Анна отвела его в расположенное неподалеку здание бассейна, где сотрудницы помогли ей освободить спасенного мальчика от мокрой одежды и отвели в горячий душ, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

После этого спасенный мальчик дозвонился до мамы, которая приехала с теплой одеждой, а также поблагодарила женщину за ее отважный поступок.

- Выход на лед водоемов может быть опасен для жизни и здоровья. Родители, регулярно напоминайте своим детям об опасности игр на льду, ведь не всегда рядом может оказаться человек, который сможет прийти на помощь, - добавили в ведомстве.

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