В центре Екатеринбурга подросток провалился под лед

Фото: Типичный Екатеринбург

В Екатеринбурге подросток провалился под лед. Школьник вместе с приятелем решил перебраться пешком по льду. Падение увидели очевидцы и поделились историей в соцсети «Вконтакте» группы «Типичный Екатеринбург».

Попавшего в беду удалось быстро вытащить на твердую кромку льда. Очевидцы отметили, что на вид школьнику было примерно 14 лет.

- Под одним из парней лед проломился, и тот упал в воду. Благо утопающий успел зацепиться за кромку. Второй парень не испугался и помог, вытащив его буквально за считанные секунды. Мы даже добежать не успели, - сообщает подписчик сообщества «Типичный Екатеринбург».

В региональном МЧС неоднократно напоминают родителям о недопустимости выходить на лед. Если падения не удалось избежать, то нужно раскинуть руки в стороны, зацепиться за кромку льда. Нужно грудью налечь на нее и постараться поочередно забросить на лед ноги. Ранее, в Югре сотрудник Росгвардии спас многодетного отца¸ который провалился во время рыбалки. Мужчину вытащили из реки Вогулка. Он разгуливал по льду в поисках лучшего места для клева.