В Югре сотрудник Росгвардии спас многодетного отца

Дмитрий Лобынцев спас тонущего мужчину. Фото: Управление Росгвардии Югры

В поселке городского типа Березово Югры росгвардеец Дмитрий Лобынцев спас отца четырех детей, который провалился под лед на реке Вогулка во время зимней рыбалки. Об этом сообщает информационный портал ugra-news.ru.

Инцидент произошел в конце 2022 года, но о нем стало известно только сейчас, когда спасенный мужчина прислал письмо с благодарностью в Управление Росгвардии.

Как выяснилось, в тот день мужчина перемещался по льду реки в поисках места для лучшего клева. В одном месте лет оказался слишком тонким, и рыбак провалился. Неподалеку оказался сотрудник Росгвардии, который оперативно пришел на помощь, и вытащил рыбака из воды.

Сотрудник Росгвардии, в свою очередь рассказал, что был на охоте, шел по кромке леса, и услышал крик о помощи.

- Побежал к нему, но начал проваливаться сам, вернулся, нашел длинную палку, подполз к утопающему и вытянул мужчину из ледяной воды, - рассказывает старший лейтенант полиции Дмитрий Лобынцев.