На полигоне под Екатеринбургом прошла репетиция салюта на 23 февраля

В День защитника Отечества шесть орудий дадут 30 торжественных залпов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Шесть артиллерийских орудий выстроены в ряд на фоне леса. По команде «Внимание расчет!» военнослужащие занимают свои позиции у пушек. Следует еще одна команда и стволы орудий синхронно дают залп.

Пустые гильзы, оставшиеся после залпов салютного расчета Фото: Алексей БУЛАТОВ

Грохот разносится по всему полигону. К нему примешивается звон от пустых гильз, выброшенных из орудий. Следует новая команда и новый залп. Так на полигоне Центрального военного округа под Екатеринбургом началась тренировка салютных расчетов. Именно они будут давать торжественные залпы в День защитника Отечества – 23 февраля.

В День защитника Отечества салютный расчет разместится в парке Маяковского Фото: Алексей БУЛАТОВ

- На салюте в честь Дня защитника Отечества 23 февраля будет участвовать шесть орудий. Они произведут 30 залпов с интервалом в 20 секунд, - объяснил Владислав, старший на объекте. - Орудия будут расположены в парке Маяковского у памятника мотоциклистам

Интервал между залпами будет составлять 20 секунд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В это время по соседству группа военнослужащих стоит за специальными пультами управления. Каждый пульт подключен к одной из салютных установок в трех машинах, стоящих неподалеку. В них около 100 «шахт» для запуска фейерверков. Нажимая на кнопки, операторы определяют, какого цвета и даже какой формы будет фейерверк.

- Включить питание. Контроль. Ставим залп один. Пуск! – командует офицер

Запуском фейерверков салютный расчет управляет с помощью специальных пультов Фото: Алексей БУЛАТОВ

На наших глазах они нажимают на кнопки, давая новый залп. С грохотом в небо отправляется заряд. Правда, при свете дня разноцветной вспышки не видно – лишь сферический узор из следа, оставленного в небе дымом.

По традиции, салют 23 февраля начнется в 21.00.

С таких установок будут запускать фейерверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Так выглядят заряды для установки, запускающей фейерверки Фото: Алексей БУЛАТОВ

Салютный расчет провел репетицию на полигоне ЦВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Всего в День защитника Отечества будет дано 30 залпов Фото: Алексей БУЛАТОВ