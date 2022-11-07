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Происшествия7 ноября 2022 8:55

В Екатеринбурге спустя пять лет раскрыли жестокое убийство водителя

Рассказываем, как удалось вычислить преступника
Олег ГАЛИМОВ
Олег ГАЛИМОВ
Дмитрия Салькова задержали, как только он вышел из колонии

Дмитрия Салькова задержали, как только он вышел из колонии

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге следователям СК удалось раскрыть убийство пятилетней давности. 2 июня 2017 года на улице Чистой был обнаружен труп мужчины, а рядом с ним и окровавленный автомобиль Suzuki, принадлежавший жертве.

- На почве внезапной ссоры совершил из личной неприязни убийство ранее незнакомого мужчины, причинив ему колото-резаные раны груди и лица, - рассказывает о преступнике руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Вадим Терновой.

Как оказалось, на месте преступления была и кровь убийцы. Именно благодаря анализу ДНК удалось выйти на след нападавшего. Им оказался ранее судимый Дмитрий Сальков. Когда его вычислил он отбывал срок в колонии Ивделя, где оказался за жестокое избиение девушки.

- 4 февраля 2022 года, едва он покинул пределы пенитенциарного учреждения, представители МВД преподнесли ему неожиданный «сюрприз» в виде нового задержания. Предположительно, между убитым и ныне подсудимым мог произойти дорожный конфликт, закончившийся летальным исходом из-за несдержанности эмоций», - добавил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.

Уголовное дело уже рассматривается в Октябрьском суде. Согласно картотеке, заседания проходят с участием присяжных. Нам удалось связаться с родственниками убитого мужчины, но его семья отказалась от комментариев.

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