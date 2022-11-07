Дмитрия Салькова задержали, как только он вышел из колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге следователям СК удалось раскрыть убийство пятилетней давности. 2 июня 2017 года на улице Чистой был обнаружен труп мужчины, а рядом с ним и окровавленный автомобиль Suzuki, принадлежавший жертве.

- На почве внезапной ссоры совершил из личной неприязни убийство ранее незнакомого мужчины, причинив ему колото-резаные раны груди и лица, - рассказывает о преступнике руководитель четвертого отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Свердловской области Вадим Терновой.

Как оказалось, на месте преступления была и кровь убийцы. Именно благодаря анализу ДНК удалось выйти на след нападавшего. Им оказался ранее судимый Дмитрий Сальков. Когда его вычислил он отбывал срок в колонии Ивделя, где оказался за жестокое избиение девушки.

- 4 февраля 2022 года, едва он покинул пределы пенитенциарного учреждения, представители МВД преподнесли ему неожиданный «сюрприз» в виде нового задержания. Предположительно, между убитым и ныне подсудимым мог произойти дорожный конфликт, закончившийся летальным исходом из-за несдержанности эмоций», - добавил пресс-секретарь свердловского главка Валерий Горелых.

Уголовное дело уже рассматривается в Октябрьском суде. Согласно картотеке, заседания проходят с участием присяжных. Нам удалось связаться с родственниками убитого мужчины, но его семья отказалась от комментариев.

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