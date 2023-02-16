Психологи назвали причину драки двух школьниц в Нижнем Тагиле

Буллинг в школах стал частым явлением Фото: Алексей БУЛАТОВ

Буллинг в учебных заведениях Свердловской области принял поистине масштабный характер. Недавний случай в школе №33 в Нижнем Тагиле, где ученица жестоко избила сверстницу в туалете, показал наглядно, что с подростками нужно работать тщательнее.

- В 2020 году к нам в адрес пришло 56 обращений, а в 2022-м их поступило уже 78. И это только среди школ, но травля есть и в дошкольных учреждениях. На самом деле это проблема не школьная, – заявляет уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков.

НЕ ДУМАЮТ О НАКАЗАНИИ

Коллективная травля в школе может доходить и до откровенного криминала, как в случае с дракой в туалете школы Нижнего Тагила. Статистика говорит о том, что чаще всего преступления несовершеннолетние совершают сообща, не понимая при этом последствий.

- Даже ситуация в Нижнем Тагиле: «злодейка» была поставлена на учет. Причиной конфликта стали личные неприязненные отношения между девочками. Наша задача - объяснять детям об ответственности за их поступки, - говорит замначальника отдела Управления по организации деятельности участковых уполномоченных полиции и подразделений по делам несовершеннолетних ГУ МВД России по Свердловской области Наталья Гранина.

В школе после инцидента провели профилактические беседы среди параллелей старших классов. При этом, жертва драки в школьном туалете никому и ничего не сказала сразу, рассказывает Наталья Гранина. Об инциденте узнали лишь спустя 10 дней, когда видео с места ЧП разлетелось по соцсетям. Молчание подростков, подвергающихся буллингу, – тоже проблема.

Подростки часто не говорят о проблемах родителям Фото: Алексей БУЛАТОВ

ПОЗОВИТЕ НА ПОМОЩЬ ВЗРОСЛЫХ

- Обратиться к родителям наши дети не спешат, они предпочитают переживать это самостоятельно. Важно ребенку сказать, что он может обратиться к школьному психологу, классному руководителю, если отношения с родителями не сложились, - объясняет председатель родительского комитета Свердловской области Людмила Золотницкая.

Клинический психолог Анна Ткач советует выстраивать доверительные отношения с детьми с раннего возраста. Она считает, что подростку будет достаточно в день около 20 минут общения с родителями, чтобы выстроить доверие. В таком случае ребенок обязательно сообщит о проблемах в школе и количество буллинга уменьшится.

А вот с психологами в школах проблема – детский омбудсмен отмечает, что в министерстве проводят работу в этой сфере, но этого недостаточно.

- Я настаиваю на создании независимых психологических служб, которые не будут базироваться на территории образовательных организаций, - уточняет Игорь Мороков.

Кроме того, в планах есть развитие школьных служб примирения. Их уже действует много, идет переобучение специалистов, которые работают в этой сфере.

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