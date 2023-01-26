Хулиганка уже состояла на учете в ПДН. Фото: группа «ВКонтакте» «Инцидент Нижний Тагил»

В Нижнем Тагиле громкий скандал разгорелся в школе № 33, где ученица седьмого класса пнула в лицо девочку. Момент избиения в женском туалете попал на видео. Жители уральского города обрушили шквал критики на забияку и ее семью. В страхе 14-летняя Катя (имя изменено – прим.ред) удалила свою страницу в соцсетях.

- Знаю эту семью. Прекрасная девочка, у нее хорошая мама. Надо разбираться, почему такое могло произойти, - рассказала «КП-Екатеринбург» читательница.

В свердловском главке полиции отметили, что для школьницы это уже не первые проблемы с законом.

- События, которые вызвали резонанс в СМИ, произошли еще 16 января на перемене после пятого урока в туалете для девочек. Потерпевшая учится в 8 классе, а забияка в седьмом классе школы №33 Ленинского района Нижнего Тагила. По одной из отрабатываемых палицей версий конфликт произошел после неудачной переписки в соцсетях, где одна из подростков имела неосторожность неудачно выразиться. Подозреваемая воспитывается в неполной семье мамой. Ранее она уже состояла на учете в ПДН. Теперь ее вновь «возьмут на карандаш». Ее мать уже принесла извинения и пострадавшей и ее семье за произошедшее ЧП, - рассказал «КП-Екатеринбург» официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Остаться безнаказанной Екатерине не удастся. Вероятно, она еще не скоро сможет появиться в школе.

- В настоящее время представители ОВД решают вопрос совместно с другими заинтересованными ведомствами о помещении юной хулиганки в центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей, - добавил полковник Горелых.