Пережила репрессии и давала советы Фиделю Кастро: как жила врач Лидия Збыковская из Свердловска

После выхода на пенсию Лидия Збыковская прожила всего четыре года и скончалась в 1981 году от сердечного приступа. Фото: архив

За 40 лет своей работы врач-хирург Лидия Алексеевна Збыковская спасла тысячи больных. По воспоминаниям бывших сотрудников Больницы скорой медицинской помощи, в которой большую часть своей жизни проработала Лидия Збыковская, рабочий день этой уникальной женщины-хирурга начинался очень рано. Еще до утренней линейки Лидия Алексеевна успевала осмотреть всех тяжелых больных, вновь поступивших за ночь, сходить в реанимацию, и отчет дежурных врачей принимала уже во всеоружии.

ДИПЛОМ В 34 ГОДА

Она родилась в 1903 году в Пензе. Окончила среднюю школу, затем курсы инструкторов-методистов по физкультуре, больше десяти лет проработала в школах Пензы и еще довоенного Свердловска, куда переехала ее семья. Как Лидия Алексеевна написала в своей автобиографии: «В 1932 году, имея уже двух детей, я поступила на лечебный факультет Свердловского медицинского института и окончила его с отличием в 1937 году». На тот момент ей было 34 года.

По окончании института Лидию Збыковскую оставили при кафедре ортопедии и травматологии, которую возглавлял профессор Василий Дмитриевич Чаклин, имя которого сейчас носит Уральский институт травматологии и ортопедии. Это решение через несколько лет спасет жизни сотен раненых, которым помощь будет оказывать начальник хирургического отделения эвакогоспиталя 3867, который разместится в Свердловске… Уже после Победы, в мае 1946 года, Лидия Алексеевна защитит кандидатскую диссертацию по лечению огнестрельных переломов плечевой кости «по материалам госпиталя глубокого тыла».

ОТ РЕПРЕССИЙ СПАС ПРОФЕССОР

А саму Лидию Алексеевну в том далеком 1937 году спас сам профессор Чаклин. В 1937 году репрессировали ее мужа, и она осталась одна с двумя детьми на руках. В это время она училась в ординатуре в СНИИТО. Утром после ночного ареста мужа Лидия Алексеевна пришла к Василию Чаклину и спросила - что делать, поскольку стала женой врага народа? Чаклин сказал ей продолжать работать и что данные события на нее не распространяются. Тогда Василий Дмитриевич прикрыл ее собой, своим авторитетом, за что Лидия Алексеевна была благодарна ему всю жизнь. Мужа Лидии Збыковской, как удалось узнать через много лет, расстреляли через год после ареста.

Лидию Алексеевну в том далёком 1937-м году спас сам профессор Чаклин. Фото: архив

Она нечасто вспоминала свою работу во время Великой Отечественной войны, когда врачам по несколько суток приходилось оставаться на работе. За операционными столами тогда стояли в основном женщины, они же сдавали кровь для раненых. Раненых везти с линии фронта на санитарных поездах долго – так, что из гипса, как рассказывала Лидия Алексеевна, выскакивали вши.

А потом наступило мирное время, в котором ее тоже ждали многочисленные пациенты, операции и сотни студентов. На должность доцента кафедры госпитальной хирургии, которая базировалась в Больнице скорой медицинской помощи, Лидию Збыковскую избрали в 1956 году. В течение 17 лет – с 1960 по 1977 год она была профессором кафедры хирургии Свердловского мединститута – до 73 лет! И все это время она оперировала, каждый день участвовала в обходах, учила студентов, интернов, ординаторов.

ОСНОВАЛА ДИНАСТИЮ

В мае 1963 года в Свердловск приехал Фидель Кастро, который, как гласит медицинская легенда, страдал заболеванием вен. Насыщенный график сказался на его самочувствии, потребовалась помощь врача - и таким врачом стала Лидия Алексеевна Збыковская. Конечно, она хранила медицинскую тайну после этой консультации. Но то, что к высокому гостю вызвали именно ее, не стало удивлением – ведь именно Лидия Алексеевна одной из первых на Урале начала заниматься хирургией сосудов, и этой теме была посвящена ее докторская диссертация. За свою жизнь она стала автором более 70 научных работ, большая часть из которых была посвящена именно сосудистой хирургии. Замуж больше не вышла, храня память о своем муже. Ее дочь, Наталья Михайловна Збыковская, продолжила семейную традицию, и много лет проработала в НИИ ОММ врачом акушером-гинекологом. Врачами стали и две внучки Лидии Алексеевны. Несмотря на невероятно высокий по тем временем статус своей бабушки, они обе стали участковыми врачами: одна во взрослой поликлинике в Верх-Исетском районе, вторая – в детской, на Уралмаше.

После выхода на пенсию Лидия Збыковская прожила всего четыре года и скончалась в 1981 году от сердечного приступа – сказались огромные нагрузки и невероятная ответственность, которую она несла всю жизнь на своих хрупких плечах. Полная история ее многочисленной врачебной семьи, в которой есть врачи-хирурги, травматологи, акушеры-гинекологи, терапевты и педиатры, станет темой одного из очерков, который войдет в 5-й том издания «Медицинские династии Среднего Урала». Эта книга будет издана ко Дню медицинского работника по инициативе Благотворительного фонда социальной поддержки медицинских работников имени Н.С. Бабича и Министерства здравоохранения Свердловской области.