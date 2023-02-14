«Без оглядки на Запад»: народная артистка России Илзе Лиепа рассказала о грядущих переменах в балете

Илзе Лиепа привезла в Уральскую столицу спектакль «Мой отец Марис Лиепа» Фото: Алексей БУЛАТОВ

Знаменитая российская балерина Илзе Лиепа приехала в Екатеринбург, чтобы презентовать уникальную постановку, посвященную 85-летию со дня рождения своего отца выдающегося артиста балета ХХ века Мариса Лиепа.

Перед премьерой Илзе Лиепа поделилась, какие изменения ждут русский балет в ближайшее время.

- При поддержке Президентского фонда культурных инициатив мы создали проект «Русский балет навсегда» для профессионалов и любителей. Задача нашего проекта расширить поле современной российской хореографии, вернуть национальный русский язык современным хореографам, без оглядки на Запад. Сейчас само время диктует, чтобы мы оглянулись, увидели и восхитились нашей культурой, нашей историей, нашей музыкой. Именно поэтому в нашем проекте хореографы делают постановки исключительно на русскую симфоническую музыку, - рассказывает народная артистка России.

«Главная наша задача – вернуть балету национальный русский язык», - Илзе Лиепа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Известная балерина также отметила, что русский балет уникальным делает его осмысленность и духовность.

В Екатеринбург Илзе Лиепа привезла спектакль «Мой отец Марис Лиепа». Советского и российского артиста балета не стало 29 марта 1989 года. Он блистал в таких известных постановках как «Щелкунчик», «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Ромео и Джульетта», «Дон Кихот».

- «Мой отец Марис Лиепа» - это история артиста, который воспринимал свою жизнь в творчестве на сцене как служение. Это мой авторский проект. В этом спектакле будут звучать дневники моего отца, а главные роли в нем исполнят ведущие артисты Большого и Мариинского театра, - рассказывает о постановке Лиепа.

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