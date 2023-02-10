В Нижнем Тагиле на первоклассницу упала шведская стенка во время продленки

Первоклассники участвовали в играх Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Нижнем Тагиле прокуратура провела проверку после травмы первоклассницы в спортзале школы во время посещения продленки. Девочка получила серьезные травмы, когда залезла на шведскую стенку с неисправными креплениями. В это время пострадавшая и другие ученики участвовали в спортивных играх.

- Во время занятия, когда воспитатель повернулась к двум другим учащимся, первоклассница, 2015 года рождения, подбежала к шведской стенке и стала подниматься по ней. Шведская стенка, имевшая неисправность крепления, отошла от стены, из-за чего девочка упала на спину, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В тот момент, когда девочка и спортивное оборудование оказались на полу, то одна из перекладин лестницы выпала из пазов. Из-за этого произошел удар по лицу школьницы. Девочка получила увечья, из-за которых ей понадобилась помощь стоматолога.

Проверка показала, что администрация школы нарушила меры, исключающие нахождение детей в помещении с неисправным спортивным оборудованием.

- Прокуратура вынесла представление начальнику управления образования администрации Нижнего Тагила с требованием об устранении нарушений. В интересах школьницы было направлено исковое заявление в районный суд о взыскании компенсации морального вреда и материального ущерба, - говорится в сообщении прокуратуры.

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