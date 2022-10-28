Вышедший из колонии фотограф Дмитрий Лошагин вернулся к съемкам в Екатеринбурге

На опубликованных кадрах Лошагину позировали три человека Фото: Алексей БУЛАТОВ

Скандально известный фотограф из Екатеринбурга Дмитрий Лошагин, который был осужден за убийство своей жены, а в конце лета вышел из колонии, решил вернуться к съемкам.

Адвокат Дмитрия Лошагина Сергей Лашин выложил в историю Instagram* кадры из студии, на которых уральцу позируют три человека.

- Дмитрий Лошагин в деле, команда в восторге, ждем результат, - написал юрист, отметив также и аккаунт фотографа.

Дмитрий Лошакин покинул колонию по УДО в августе этого года Фото: Алексей БУЛАТОВ

Напомним, по версии следствия, Лошагин расправился с женой в своем лофте на улице Белинского в ночь на 23 августа 2013 года. А затем вывез тело в лес под Первоуральском и попытался сжечь. После этого началась череда судов, которая растянулась более чем на два года. Свою вину в расправе над Юлией Дмитрий так и не признал.

23 августа этого года Дмитрий Лошагин сумел покинуть колонию по УДО, при этом его прошение было удовлетворено только с пятого раза.

В день освобождения фотограф отказался общаться с журналистами и заявил, что в ближайшее время соберет пресс-сконференцию для СМИ. Кстати, его адвокат Сергей Лашин рассказывал, что в колонии его подзащитный получил профессию – резчика по дереву. Поэтому на свободе он планирует трудоустроиться реставратором мебели.

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